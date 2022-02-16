"С Днем единения, сине-желтые": Зеленский обратился к украинцам во время телемарафона нацединства

В Украине стартовал телемарафон национального единства по случаю Дня единения. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения.
"Большой народ великой страны, доброе утро тебе! Сегодня важный день — День единения нас всех. Мы разные. Разного возраста, разного пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий. Но объединяет нас одно желание — желание жить в мире, жить счастливо одной семьей с детьми, с родителями. И на все это мы имеем полное право, потому что мы у себя дома. Мы в Украине", - сказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что никто не будет любить наш дом так, как любим его мы.
"И никто, только мы вместе сможем наш дом защитить. С Днем единения, сине-желтые! С Днем единения, Украина! Восток, запад, юг, север звучат только вместе, но звучат очень сильно", — подчеркнул президент.
Зеленский также призвал смотреть телемарафон UAразом на украинских каналах.
Напомним, 16 февраля с 8:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00 по случаю Дня единения проходит совместный общенациональный и региональный телемарафон #UAразом.
Во время эфиров будут поднимать важные общественно-политические вопросы. Среди спикеров: представители власти, лидеры общественного мнения, волонтеры.
Как сообщал Главред, 14 февраля в Украине ввели новый праздник - День единения. Он будет отмечаться 16 февраля. Соответствующий указ уже подписан.
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