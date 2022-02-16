Общенациональный телемарафон #UAразом: онлайн-трансляция

Общенациональный телемарафон #UAразом

16 февраля, по случаю Дня единения, по инициативе МКИП проходит совместный общенациональный и региональный телемарафон #UAразом.

Марафон состоит из двух специальных прямых включений в течение дня - с 8:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00 и объединит многомиллионную телевизионную аудиторию.

Во время эфиров будут поднимать важные общественно-политические вопросы, которые интересуют и беспокоят украинцев. Среди спикеров: представители власти, лидеры общественного мнения, волонтеры. Они будут говорить на тему единения, а также о нарративах, которые помогают объединять нашу страну. Открывать марафон будет Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, День единения в Украине впервые будет отмечаться в этом году. В этот день, согласно Указу, который на днях подписал президент Владимир Зеленский, предусмотрены такие меры: