Зеленский ввел 16 февраля новый праздник - День единения

Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по поводу вероятного вторжения России в нашу страну и призвал местное население не паниковать.

По его словам, власти решили ввести в Украине новый праздник - День единения. Он будет отмечаться 16 февраля. Соответствующий указ уже подписан.

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что у всех украинцев есть "большое европейское стремление": желание свободы и готовность за нее бороться.

"На нас с неба смотрят 14 тысяч защитников и мирных граждан, погибших в этой войне. И мы не предадим их памяти. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных", - добавил глава государства.

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Также Зеленский отметил, что украинцы "никогда не умели сдаваться и не собираются этому учиться".

Что еще сказал Владимир Зеленский в своем обращении

Власть четко понимает все вызовы и знает, что с ними делать, а также готовит достойный ответ на любые агрессивные действия против Украины.

Украина стремится к миру и хочет вернуть Крым и ОРДЛО исключительно дипломатическим путем.

Бизнесмены и политики, которые на фоне угрозы выехали из Украины, должны вернуться в течение 24 часов, чтобы продемонстрировать, что они настоящие граждане Украины.

Украина будет отмечать 16 февраля День Единства, а не нападения РФ.

Сейчас кажется, что вокруг темнота, но завтра снова взойдет солнце над нашим мирным небом.

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