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Тревожный чемоданчик: 50 вещей, которые нужно взять с собой

14 февраля 2022, 14:06
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Такого чемодана хватит на семью. Вес комплекта – около 24 килограммов

Чемодан
Тревожный чемодан, что в нем должно быть / pixabay.com

На фоне угрозы вторжения России в Украину в Сети начали активно обсуждать, что взять с собой в последнюю минуту.

Главред приводит список вещей так называемого тревожного чемоданчика, который должен быть собран на случай внезапной эвакуации.

Инструктор по выживанию Сергей Вишневский на тренинге "Антистресс января 2022" посоветовал сложить вещи первой необходимости в легкий 100-литровый рюкзак, так как чемодан на колесах будет излишней нагрузкой в случае эвакуации.

Для гигиены: мыло, туалетная бумага, салфетки спиртовые, зубная щетка, зубная паста, зеркальце, полотенце, ЗИП пакет и водостойкая сумка органайзер, чтобы сложить все эти вещи.

Сигнализация и освещение: фонарик налобный, фонарик ручной, свисток, флаг Украины, паракорд, огниво, нож "Чугайстер", мультитул, комплект "Характерник" (лопата, мачете, лучковая пилка и еще 12 инструментов в одном комплекте).

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Защита: очки, коврик-сидушка, бахилы.

Для кухни: горелка газовая, баллон газовый маленький, чашка стальная, котелок, ложка, титановая печка и ветрозащита для газовой горелки, зажигалка газовая, минеральная вода, фильтр для очистки воды.

Связь и энергетика: сим-карты нескольких операторов связи, пауэрбанк-зарядка, солнечная панель, аккумуляторы ААА, аккумуляторы 18650.

Навигация: бумажная карта Украины, компас планшетный, часы наручные, карандаш строительный, влагозащищенный блокнот.

Документы: флешка USB, флешка-картридер, карта памяти, внутренний и биометрический паспорт, ИНН, военный билет, документы на недвижимость, фото родных и близких с надписями на обратной стороне.

Аптечка: тактическая по стандарту IFAK в полном сборе.

Укрытие: каремат, спальник зимний, палатка двухместная.

"Мнение, что у вас тревожный чемоданчик должен быть на бумаге, и вы его составите за 10 минут — это ид***изм. Потому что вы можете проснуться ночью в задымленном помещении, и срочно нужно будет в трусах выскочить на улицу", - добавил Вишневский.

Угроза вторжения России в Украину

Напомним, издание New York Times опубликовало статью, в которой говорилось о том, что российские военные проходят последние этапы подготовки и находятся "в полной боевой готовности" для полномасштабного вторжения в Украину.

Тем временем немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.

Также ранее президент США Джо Байден считает, что Владимир Путин до сих пор не принял решение относительно вторжения в Украину. При этом глава Белого дома уточнил, что предупредил Путина о последствиях для экономики РФ, если он такое решение все же примет.

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