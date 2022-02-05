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Блокада городов и концентрационные лагеря: Bild опубликовало поэтапный план вторжения РФ в Украину

5 февраля 2022, 10:22
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Атака на Украину якобы включает помещение украинских активистов в концлагеря, проведение референдума о присоединении к РФ и создание "союзного государства".

Путин, вторжение в Украину
Путин планирует установить в Украине марионеточный режим / Фото Reuters

Немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.

Отмечается, что план российского вторжения в Украину Bild получило от службы иностранной разведки. Реализация цели запланирована в несколько этапов, пишет издание.

Первый этап возможного вторжения РФ - сдача городов

После уничтожения украинских вооруженных сил в полевых условиях российская армия планирует взять в блокаду крупные города страны. Впоследствии там будут активизированы уже завезенные агентурные ячейки и лояльные Путину политики. Кроме того, в города проникнут "агенты спецслужб". Перед ними будет стоять задача "установить в городах пророссийское руководство", которое затем "договорилось бы о капитуляции и передаче" русским оккупантам.

В дальнейшем российским спецслужбам предстоит "захватить стратегические объекты, устранить угрозы, завербовать желающих сотрудничать и установить новое руководство в захваченных городах".

Согласно отчету разведки, эта практика будет использоваться в ключевых городах страны до тех пор, пока все мегаполисы Украины "мирным путем" не перейдут под контроль России.

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Второй этап российского вторжения - созыв "народной рады"

После того, как все крупные города страны капитулируют и окажутся под контролем России, Кремль планирует создать фиктивный парламент, так называемую "Народную раду". Ее представители будут "отобраны российскими спецслужбами".

Она должна заменить настоящий парламент - Верховную Раду, а затем объявить его недействительным.

Из "Народной рады" возникнет "резервное правительство", которое будет управлять страной в полной зависимости от России. По мнению спецслужб, эти "бюрократические маневры" придадут перевороту российских оккупантов "видимость демократии и права".

Такие действия будут сопровождаться массированными пропагандистскими усилиями российских СМИ в Украине и на Западе. Пророссийские "эксперты" и политики будут оправдывать вторжение России и захват Украины, а кампания лжи сформулирует предполагаемые причины войны и последующей "русификации".

Читайте такжеBloomberg по ошибке объявил о вторжении России в УкраинуКак пишет издание, у нового марионеточного правительства будет только одна задача - сломить сопротивление миллионов украинцев российской оккупации. Украинских активистов планируют отправить в концентрационные лагеря. Списки уже якобы составляются.

В секретном отчете сказано буквально: "Задачей этого органа ("народной рады", - ред.) будет объявить чрезвычайное положение и реализовать план России по созданию лагерей, в которых будут отсортированы те украинцы, которые проявят несговорчивость".

Остальное население будет угнетено и терроризировано массовым использованием российских и недавно созданных пророссийских спецслужб до тех пор, пока сопротивление оккупантам не будет сломлено.

"Для России успех всей кампании зависит от контроля над завоеванными территориями, обеспечения подлинной капитуляции украинского народа и получения признания и легитимности от вновь созданной власти", - отмечает спецслужба.

Цель РФ - создать "союзное государство"

Согласно данным Bild, президент РФ Владимир Путин поставил перед ФСБ задачу "вербовать украинских политиков и устранять противников Кремля".

"Российская федеральная служба безопасности ФСБ тесно сотрудничает с правительством России над планом вторжения и в настоящее время готовит пророссийские группы для развертывания в Украине", - говорится в сообщении.

Перед вновь созданным "полицейским государством" в Украине будет поставлена задача "создать условия для проведения общенационального референдума о присоединении к России".

Таким образом, целью Путина является "союзное государство", состоящее из сегодняшних Украины, Беларуси и России с местными марионеточными режимами, основанными на советской модели, и центральным управлением из Москвы.

Спецслужбы, которые предоставили информацию Bild, называют "полномасштабное вторжение в настоящее время наиболее вероятным сценарием".

Когда начнется вторжение России в Украину

По данным спецслужбы, РФ атакует Украину "в феврале, но не позднее марта", "если Путин не передумает".

На вопрос Bild в российском посольстве заявили, что сценарий вторжения и путча представляет собой "странную смесь домыслов и слухов", которую "посольство принципиально не комментирует".

Как сообщал Главред, 3 февраля Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что на сегодняшний день вдоль государственной границы сосредоточено большое количество российской военной техники и личного состава, но угрозы военного вторжения России в Украину нет.

Ранее сообщалось, что новые спутниковые снимки, опубликованные американской корпорацией Maxar Technologies, демонстрируют дальнейшее расширение военного присутствия РФ в Беларуси, аннексированном Крыму и на западе России.

Группировка российских войск возле границ Украины, в том числе в Беларуси, продолжает укрепляться. Это, как утверждает американская корпорация Maxar, следует из сделанных ею в последнюю декаду января спутниковых снимков, на которых запечатлены места сосредоточения российских военных. Как говорится в сообщении компании, развертывание российских войск "отражает повышенный уровень активности и готовности".

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