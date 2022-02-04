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РФ стянула войска к границе и угрожает Украине вторжением: Киев потребовал оружия от Берлина – СМИ

4 февраля 2022, 21:35
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Украинское посольство направило письмо в МИД Германии со списком требуемых Киевом вооружений, утверждают журналисты.

Германия
Украина в ситуации с угрозой военного вторжения России требует от Германии поставок вооружений - СМИ / pixabay

Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить оборонительное вооружение в виде зенитно-ракетных комплексов средней дальности, переносных ЗРК, антидронового оружия, микроволновых систем уничтожения и боеприпасов в связи с концентрацией войск РФ у границ и угрозы военного вторжения.

Как сообщает Süddeutsche Zeitung, посольство Украины направило в немецкий МИД письмо, где указано, что ситуация с усилением российских войск у рубежей государства может означать "подготовку к новому вооруженному нападению" на украинское государство. В связи с этим Киев просит у Берлина предоставить оборонительное вооружение и ожидает ответа немецкого правительства по этому вопросу уже в ближайшее время.

Какие вооружения может требовать Украина от ФРГ

  • Зенитно-ракетные комплексы средней дальности
  • Переносные ЗРК
  • Антидроновое оружие
  • Микроволновые системы уничтожения
  • Электронные системы слежения
  • Приборы ночного видения
  • Камеры наблюдения
  • Боеприпасы

Вопрос поставок оружия из ФРГ в Украину

В декабре 2021 года в издании Зеркало недели со ссылкой на источники опубликовали статью, в которой речь шла о блокаде со стороны Германии передачи Украине противодроновых винтовок, купленных Киевом через структуры Североатлантического альянса. Вопросы пытались решить во время последнего визита Ангелы Меркель в Киев, однако достичь компромисса не удалось.

Позже министр обороны Алексей Резников сказал, что Германия в ноябре прошлого года не позволила Киеву купить антидроновые ружья и антиснайперские системы через агентство НАТО по закупкам. Впрочем, антидроновое оружие все-таки удалось приобрести, поскольку его признали нелетальным. Глава Минобороны назвал ситуацию несправедливой, особенно в условиях работы Берлина с Россией по Северному потоку-2.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 18 января сказал о том, что Берлин не собирается поставлять оружие Украине. Немцы будут работать над предотвращением расширения агрессии РФ против украинского государства на дипломатическом фронте.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что в Киеве разочарованы таким решением – "украинцы будут помнить об этом десятилетиями".

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