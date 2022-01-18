Германия не будет поставлять оружие Украине: Шольц намерен остановить РФ с помощью дипломатии

Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять оружие Украине / Reuters/Fabrizio Bensch

Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения России в Украину.

С таким заявление политик выступил во совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет УНИАН.

"На протяжении многих лет немецкое правительство придерживается конкретной стратегии, и эта стратегия касается того, чтобы не экспортировать летальное вооружение. Мы не меняли этой стратегии, когда мы пришли к власти и начали исполнять полномочия (после ухода от власти канцлера Ангелы Меркель - ред.)", - заявил Шольц.

В частности, канцлер ФРГ заявил, что его страна придерживалась этой политики в том числе во время встреч в рамках Совета НАТО-Россия и Постоянного совета ОБСЕ, во время двусторонних переговоров США и РФ, а также в рамках переговоров в "нормандском формате".

Читайте такжеБритания доставила вооружение в Украину в обход Германии: в МИД разъяснили неразбериху"Сейчас мы должны подумать, как обеспечить, чтобы нынешнее обострение прекратилось, и как мы можем осуществить это, чтобы территориальная целостность Украины никоим образом не оказалась под угрозой, и что не будет военной агрессии против Украины и не будет никаких других возможностей и средств, когда кто-то будет пытаться достичь политических изменений с помощью применения силы", - сказал Шольц.

Угроза вторжения РФ в Украину

Американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного официального представителя США.

Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.