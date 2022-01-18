Британия самолетами C-17 поставляет противотанковые вооружения в Украину

Британия поставляет противотанковое вооружение в Украину / Фото: Reuters

Великобритания перебрасывает в Украину противотанковые вооружения. Как сообщил журналист Джорджа Эллисон, Лондон отправил военно-транспортные самолеты С-17.

"Британские транспортные самолеты C-17 в настоящее время перебрасывают легкие противотанковые вооружения в Украину на фоне все более угрожающего поведения России", - говорится в сообщении журналиста в Twitter.

Судя по выбранному маршруту, Германия, вероятно, отказала в праве на пролет.

Фото twitter.com/geoallison

Фото twitter.com/geoallison

Как сообщал Главред, глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что государство поставит Украине оружие. Речь идет о легких противотанковых системах.

"Мы постановили поставить Украине легкие противотанковые оборонительные системы... Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Их следует использовать в целях самообороны", - сказал Уоллес во время слушаний в парламенте.

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17 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Германия и Украина продолжат диалог о предоставлении Украинскому государству вооружения для обороны. По его словам, обе стороны надеются на эффективность дипломатического решения ситуации.

Возможное вторжение России в Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты обладают разведданными о подготовке Кремля к фабрикации повода для вторжения в Украину. По его словам, предлогом для возможного вторжения России в Украину может стать попытка переворота в стране.

Американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного официального представителя США.

Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Председатель комитета британского парламента по вопросам обороны, депутат-консерватор Тобиас Эллвуд считает, что российское вторжение в Украину "неотвратимо и неизбежно". По его словам, эта неделя может стать решающей.

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