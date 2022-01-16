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Царские амбиции Путина не ограничиваются Украиной – британский министр

16 января 2022, 14:03

Если Путин решит вторгнуться в Украину, то экономические санкции и последствия будут "строгими" и "выйдут далеко за пределы санкций 2014 года", сказал Уоллес.

Владимир Путин
Царские амбиции Путина не ограничиваются Украиной – британский министр / Reuters

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил президента России Владимира Путина в царских амбициях и заявил, что они не ограничиваются Украиной.

"Я боюсь, что речь действительно идет о наследии президента Путина, то есть ложном видении, о России, которую даже цари не смогли создать и консолидировать, то есть Россию, состоящую из Беларуси, Украины и России", — сказал Уоллес в интервью Daily Telegraph, его цитирует Польское радио.

Он добавил, что "девиз царей для Российской империи" имеет "намного более глубокие последствия для безопасности Восточной Европы, поскольку не заканчивается на Украине".

Министр обороны Великобритании отметил, что вопрос о "последствиях для России за вторжение в суверенное государство необходимо поставить всерьез, потому что мир наблюдает, китайцы наблюдают".

Он подчеркнул, что если Путин решит вторгнуться, любые экономические санкции и последствия будут "строгими" и "выйдут далеко за пределы санкций 2014 года", когда Москва оккупировала украинский Крым.

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Уоллес разговаривал с Daily Telegraph во время своего визита в Швецию, Финляндию и Норвегию, целью которого было удостоверение их в поддержке Британии.

"Такие страны, как Швеция и Финляндия, озабочены текущим поведением России и последствиями вторжения в Украину", – сказал он.

Уоллес заверил, что выход Великобритании из Евросоюза не означает, что она уменьшила свое ангажирование по безопасности в Европе.

Ранее издание CNN сообщило, что американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину,

Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Российское вторжение в Украину "неотвратимо и неизбежно", заявил председатель комитета британского парламента по вопросам обороны, депутат-консерватор Тобиас Эллвуд. Он подчеркнул, что следующая неделя может стать решающей.

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