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Британия эвакуирует своих военных из Украины в случае нападения РФ — Daily Express

27 декабря 2021, 09:41
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Командование британской армии проводит анализ ситуации ‒ для того, чтобы гарантировать "безопасный вывод" британских инструкторов из Украины, сообщают СМИ.

Британская армия
Британская армия в Киеве / УНИАН

В Лондоне разработали планы на случай чрезвычайных ситуаций, в том числе и эвакуации британских военных инструкторов из Украины в случае российского полномасштабного военного вторжения. Об этом информирует британский таблоид Daily Express.

Журналисты пишут, что решение о формировании стратегии выхода сделано после того, как министр обороны Бен Уоллес заявил, что войска Британии не будут сражаться с российскими войсками на украинской земле.

Командование британской армии проводит анализ ситуации ‒ для того, чтобы гарантировать "безопасный вывод" британских инструкторов из Украины в случае возможного ввода российских войск. Большинство британских военных дислоцируются в Яворове (Львовская область), вблизи польской границы. Это более ста инструкторов, которые занимаются обучением украинских военнослужащих.

Небольшая команда штабных офицеров в Киеве, по данным издания, также отправится на границу, а находившиеся в Одессе британские моряки отправились домой на Рождество.

Приказ об эвакуации поступит от начальника британского управления совместных операций штаба генерал-полковника Чарли Стрикленда. Его подчиненные "находятся наготове", и наблюдают за "атмосферой" и обстановкой. Стрикленд дважды в день будет получать сведения о ситуации в Украине, которая сложилась из-за стягивания российских войск.

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"Он будет внимательно смотреть, чтобы оценить влияние любого вторжения на способность вывести войска — он не может позволить, чтобы они (британские военнослужащие — Главред) оказались там в ловушке", — рассказывает собеседник журналистов.

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Напомним, ранее американские издания The Washington Post и Politico сообщили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. В качестве подтверждения своей информации журналисты продемонстрировали спутниковые снимки.

Диалог Байдена и Путина состоялся 7 декабря. В Вашингтоне заявили, что хозяин Белого дома осудил концентрацию войск у украинских границ и поддержал Киев. При этом он не обещал Москве гарантий по невступлению Украины в НАТО и нерасширении Альянса на восток.

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не готова отказаться от курса на НАТО в обмен на снижение эскалации на границе со стороны России. По его словам, Киев не верит обещаниям и гарантиям Москвы.

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