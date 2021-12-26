Данилов объяснил, ждет ли Украина вторжения РФ со стороны Азова

Российская армия / Reuters

Акватория Азовского моря и его побережье, с точки зрения возможного полномасштабного вторжения России, являются крайне сложным местом для Украины. Такое мнение в интервью The Washington Post высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Азов – очень тяжелое место для нас", ‒ говорит чиновник.

Журналист The Washington Post сказал, что РФ может начать атаку на Украину со стороны именно Азовского моря. Его береговая линия имеет для России большую экономическую и стратегическую ценность, чем восточные районы Украины, которые пострадали от войны.

По словам Данилова, любой попытке вторжения через море Украина будет противодействовать с помощью крылатых ракет наземного базирования "Нептун". Ожидается, говорит секретарь СНБО, что первый дивизион этого ракетного комплекса станет на боевое дежурство в ближайшее время.



Читайте такжеРФ стянула более 100 тысяч войск к границам Украины: Данилов оценил вероятность наступления Москвы

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Напомним, ранее американские издания The Washington Post и Politico сообщили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. В качестве подтверждения своей информации журналисты продемонстрировали спутниковые снимки.

Диалог Байдена и Путина состоялся 7 декабря. В Вашингтоне заявили, что хозяин Белого дома осудил концентрацию войск у украинских границ и поддержал Киев. При этом он не обещал Москве гарантий по невступлению Украины в НАТО и нерасширении Альянса на восток.

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не готова отказаться от курса на НАТО в обмен на снижение эскалации на границе со стороны России. По его словам, Киев не верит обещаниям и гарантиям Москвы.

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