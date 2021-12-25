Вторжение не является неминуемым: Данилов оценил угрозу удара РФ по Украине

Российская армия / Facebook/mod.mil.rus

Угроза неминуемого вторжения России в Украину в данный момент является маловероятной, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, пока не фиксируется критического наращивания российских войск на совместной границе, заявил он в интервью агентству AFP.

Секретарь СНБОУ подчеркнул, что Россия с октября увеличила численность войск на границе с Украиной с 93 до 104 тысяч военнослужащих.

"Мы не видим в этом критического наращивания сил", - сказал он, отметив, что для Украины "угроза существует каждый день независимо от того, сколько солдат Москва направит к границе". При этом Данилов предупредил, что в случае вторжения Украину будет защищать все украинское общество.

Он убежден, что президент России Владимир Путин пытается разрушить Украину и воссоздать СССР. В настоящее время Кремль, по его словам, стремится дестабилизировать Украину изнутри путем кибератак и энергетического кризиса.

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Данилов не исключил, что если этот план не удастся, то Россия прибегнет к другим мерам, в том числе военным.

"Они хотят разрушить нашу страну, чтобы она перестала существовать в ее нынешних границах", - добавил он.

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РФ стягивает войска на границу Украины

Ранее американские издания The Washington Post и Politico сообщили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. В качестве подтверждения своей информации журналисты продемонстрировали спутниковые снимки.

Диалог Байдена и Путина состоялся 7 декабря. В Вашингтоне заявили, что хозяин Белого дома осудил концентрацию войск у украинских границ и поддержал Киев. При этом он не обещал Москве гарантий по невступлению Украины в НАТО и нерасширении Альянса на восток.

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не готова отказаться от курса на НАТО в обмен на снижение эскалации на границе со стороны России. По его словам, Киев не верит обещаниям и гарантиям Москвы.

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