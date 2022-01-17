Украина призвала Германию помочь вооружением, но ФРГ ожидает "дипломатического разрешения ситуации"

Кулеба заявил о продолжении диалога с Германией о поставках оружия / Reuters

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Германия и Украина продолжат диалог о предоставлении Украинскому государству вооружения для обороны.

Об этом он заявил во время брифинга по итогам встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая состоялась в понедельник, 17 января.

"Сегодня мы обсудили с министром вопросы поставки вооружений в Украину из Германии. Я привел аргументы и позицию украинской стороны", – отметил Кулеба.

Однако, по его словам, обе стороны надеются на эффективность дипломатического решения ситуации.

"Но прежде нам очень хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек, и чтобы те усилия, которые мы сейчас с Германией прилагаем для достижения результата в Нормандском формате, дали свой результат", – сказал глава украинского внешнеполитического ведомства. Реклама

Он подчеркнул, что Украина знает, где и какое оружие она может получить. При этом Кулеба добавил, что вооружение государство планирует использовать исключительно для своей защиты.

"Наш диалог с Германией по этому вопросу также продолжится", – добавил глава МИД.

Позиция МИД Германии относительно предоставления Украине вооружения

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила во время совместного с Кулебою брифинга, что ее страна не изменила свою позицию в вопросе поставок оружия Украине.

"Позиция по поставкам оружия с учетом рестриктивной политики по экспорту известна. Мы говорили об этом во время нашего разговора (с Кулебой, – ред.)", – сказала глава МИД Германии.

В то же время она подчеркнула, что Германия широко поддерживает безопасность Украины другими средствами. Бербок напомнила, что ФРГ помогала лечить украинских военных, а также помогла установить мобильный военный лазарет.

"И будем делать все необходимое, чтобы не допустить эскалации кризиса, используя дипломатические возможности", – добавила Бербок.

Германия блокирует поставки оружия Украине

Ранее в Германии объясняли, что не хотят предоставлять оружие Украине из-за исторических аспектов. Берлин исторически считает, что немецкого оружия в Восточной Европе не должно быть никогда, подчеркнула немецкий посол в Украине Анка Фельдгузен.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Германия блокирует поставки оружия в Украину через НАТО несмотря на предупреждения США о возможном вторжении России. По словам Резникова, Берлин в ноябре 2021 года наложил вето на закупку Украиной антидроновых ружей и антиснайперских систем через натовское агентство по закупкам. Однако впоследствии Германия смягчила позицию относительно первого пункта, признав это оружие нелетальным.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин должен обеспечить поставки Киеву оборонительного вооружения.

"Мы призываем правительство (Германии, – ред.) отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали совершенно лишняя, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. У нас есть право на самооборону", – подчеркнул Мельник.

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