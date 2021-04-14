В США сделали важное заявление о поставках вооружения в Украину

Глава Пентагона призвал Россию уважать территориальную целостность Украины и прекратить провокации у ее границ.
Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать военную помощь Украине в соответствии с ее потребностями по самообороне.
"Мы призываем Россию уважать территориальную целостность Украины. Мы будем оказывать помощь Украине в ее потребностях в самообороне", – заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Остин уточнил, что США продолжат поставку Украине некоторых необходимых ей видов вооружений.
Глава Пентагона также отметил, что Соединенные Штаты продолжают отслеживать передвижение российских войск у границ Украины и проводят соответствующие консультации с партнерами.
Также в США призвали Россию прекратить провокации и объяснить ее последние действия.
"Относительно наращивания российских войск. Мы по-прежнему обеспокоены тем, что мы видим. Мы продолжаем очень внимательно наблюдать за активностью там, мы продолжаем консультироваться с нашими партнерами. Как вы слышали, я ранее сказал, что мы призываем Россию прекратить ее провокации и быть более прозрачной относительно этой недавней деятельности", - подчеркнул он.
Читайте такжеГенсек НАТО выдвинул требование России по Украине
Также после конференции страны-члены НАТО призвали Россию немедленно остановить эскалацию, прекратить ее практику агрессивных провокаций и уважать ее международные обязательства.
Как сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, "Союзники полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, и мы призываем Россию немедленно ослабить напряжение, прекратить ее практику агрессивных провокаций и уважать ее международные обязательства".
Читайте такжеКулеба предложил НАТО десять главных шагов для поддержки Украины
Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 9 марта заявил, что Германия, Франция и Украина предложили вариант мирного урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе в рамках Минских соглашений. Если Россия не согласится с данным планом, это будет означать, что Москва не настроена на разрешение вооруженной конфронтации.
- Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук 12 марта сказал, что глава Офиса президента Андрей Ермак и советник президента РФ Дмитрий Козак ведут переговоры об организации нового саммита в рамках Нормандского формата, который может пройти в апреле.
- 13 марта глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал о том, что обострение на Донбассе может продлиться до возобновления новой волны переговоров в Нормандском формате. Армия Украины мобилизована и готова отвечать на провокации противника.