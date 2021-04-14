В США сделали важное заявление о поставках вооружения в Украину

США поддержали Украину из-за агрессии РФ / Reuters

Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать военную помощь Украине в соответствии с ее потребностями по самообороне.

"Мы призываем Россию уважать территориальную целостность Украины. Мы будем оказывать помощь Украине в ее потребностях в самообороне", – заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Остин уточнил, что США продолжат поставку Украине некоторых необходимых ей видов вооружений.

Глава Пентагона также отметил, что Соединенные Штаты продолжают отслеживать передвижение российских войск у границ Украины и проводят соответствующие консультации с партнерами.

Также в США призвали Россию прекратить провокации и объяснить ее последние действия.

"Относительно наращивания российских войск. Мы по-прежнему обеспокоены тем, что мы видим. Мы продолжаем очень внимательно наблюдать за активностью там, мы продолжаем консультироваться с нашими партнерами. Как вы слышали, я ранее сказал, что мы призываем Россию прекратить ее провокации и быть более прозрачной относительно этой недавней деятельности", - подчеркнул он.

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Также после конференции страны-члены НАТО призвали Россию немедленно остановить эскалацию, прекратить ее практику агрессивных провокаций и уважать ее международные обязательства.

Как сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, "Союзники полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, и мы призываем Россию немедленно ослабить напряжение, прекратить ее практику агрессивных провокаций и уважать ее международные обязательства".

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