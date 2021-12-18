Киев попросил у Вашингтона новое вооружение для защиты от РФ - CNN

Украина попросила у США системы противовоздушной обороны Patriot / Фото defence-ua.com

Украина просит США предоставить в рамках военной помощи новое вооружение для защиты от России. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны Patriot.

Как сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в Белом доме, администрация президента США Джо Байдена пока что взвешивает, следует ли отправлять больше оружия украинцам после поставок за последние два месяца противотанковых ракет Javelin и командных пусковых установок, патрульных катеров класса Island, аптечек первой помощи, защищенных радиостанций, электроники, медицинского оборудования и других боеприпасов.

"По словам людей, знакомых с запросами, украинские официальные лица также настаивают на приобретении у США систем ПВО, таких как ракеты земля-воздух Patriot", — пишет издание.

При этом советник по национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность из-за того, что такие поставки могут быть расценены Россией как крайне провокационные.

В то же время Белый дом не исключил никакой военной помощи Киеву, кроме размещения американских войск в Украине.

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"По мере того, как мы используем дипломатические каналы, мы будем готовиться ко всем непредвиденным обстоятельствам", — сказал Салливан.

CNN напоминает, что недавние спутниковые снимки, сделанные Maxar Technologies, показывают, что Россия сосредоточила войска и технику всего в 30 милях (48 км) от границы с Украиной. На снимках видно, что в период с 7 сентября по 5 декабря количество российской военной техники в городе Солоти на юго-западе России увеличилось.

Как сообщал Главред, Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2022 год на сумму 778 млрд долларов - он предусматривает выделение 300 млн долларов на оказание военной помощи Украине.

Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает возможность отправить дополнительное вооружение в Украину на фоне опасений относительно возможного вторжения России. Штаты собираются предоставить Украине новые противотанковые ракеты Javelin, минометы, системы противовоздушной обороны и ракеты Stinger, а также вертолеты Ми-17. Также в Украину могут отправить военных советников.

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Также стало известно, что в Соединенных Штатах Америки работают над разработкой нового расширенного пакета военной помощи Украине. Финальное решение о помощи примет президент США Джо Байден.

Российские военные возле украинской границы и угроза вторжения

О стягивании российских войск к украинской границе сообщили в конце октября этого года американские издания The Washington Post и Politico. Были опубликовали статьи, в которых говорилось о концентрации войск России у границ Украины. В качестве подтверждения своих сведений они продемонстрировали спутниковые снимки передвижения воинских подразделений.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев будет готов к такому развитию событий.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. Российские власти сказали об этом Америке и миру, о чем Зеленскому, по его словам, сообщил глава Белого дома Джо Байден.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, сейчас возле украинских рубежей находятся 92 тысячи военных. Для наступления россиянам понадобится воинский контингент как минимум в 500-600 тысяч. Чтобы нарастить наступательные силы, Москве потребуется более 24 часов.

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