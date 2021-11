Приостановка военной помощи Украине: в WSJ выяснили, как США будут реагировать на агрессию Кремля

В Белом доме настаивают на поиске дипломатических путей решения кризиса / Фото Reuters

Администрация президента США Джо Байдена изучает варианты реакции на военное давление со стороны Кремля на Украину. Этот вопрос планируют обсудить на встрече глав МИД стран-членов НАТО во вторник, 30 ноября.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, сейчас "в кулуарах" альянса продолжается дискуссия относительно того, как НАТО будет реагировать на растущую угрозу полномасштабного наступления РФ на Украину. Однако все соглашаются, что надо "сохранить политические каналы" с Москвой.

Wall Street Journal подчеркивает, что мнения относительно реакции на давление Москвы в Вашингтоне разные: в Белом доме настаивают на поиске дипломатических путей решения кризиса, а Минобороны и Госдеп США подчеркивают важность усиления сдерживания.

По данным издания, есть несколько вариантов реакции на действия Кремля. В частности, высокопоставленные американские чиновники рассматривают шаги по укреплению обороноспособности Украины и введению более жестких экономических санкций в отношении России.

В то же время другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой. Речь идет об ограничении военных учений США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными. Кроме того, предлагается приостановить военную помощь Украине.

При этом Вашингтон не исключает своего возможного участия в Минских переговорах.

Ситуация на границе РФ и Украины и риск вторжения России

В конце октября американское издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. The New York Times писало, что Россия "не блефует" и готовит вторжение в Украину. При этом осталось совсем немного времени, чтобы это предотвратить.

Тем не менее несмотря на предупреждения западных стран в Минобороны Украины опровергали информацию о концентрации войск и военной техники России возле украинских границ. В ведомстве говорили, что передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника после завершения боевых учений. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов также уверял, что никакой концентрации войск России именно на границе сейчас нет.

Читайте такжеАстролог рассказала, каким для Украины будет 2022 год и бояться ли вторжения России

Лишь через десять дней президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что Россия стягивает свои войска к украинским границам. По его словам, украинская армия готова дать отпор.

25 ноября спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.

Читайте также: