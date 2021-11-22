Пойдет ли Кремль на вторжение в Украину: Кулеба назвал факторы, которые могут повлиять на Путина

Украина должна не поддаваться на провокации, в том числе в информационном пространстве, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что новая наступательная операция Российской Федерации против Украины является одной из опций, которую рассматривает руководство РФ и лично президент Владимир Путин.
Украина должна не поддаваться на провокации, в том числе в информационном пространстве, заявил министр в эфире телеканала Украина 24.
При этом Кулеба считает: задействует ли Путин военную опцию, будет зависеть от нескольких факторов.
"Первый: от силы, покоя и выдержки Украины. Второе: от скоординированности и силы действий наших партнеров. Мы работаем над обоими факторами, и я призываю всех не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись ни на какие провокации, особенно в информационном пространстве", - заявил глава МИД.
Кулеба добавил, что Россия еще с 2014 года пытается ослабить Украину.
"Главная цель России – делать Украину максимально слабой. Дестабилизируя внутри, блокируя сотрудничество Украины с другими государствами в оборонной сфере, чтобы мы не получали современное вооружение... А президент Украины ставит совершенно другую задачу – делать Украину максимально сильной", – отметил министр.
Как сообщал Главред, появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, пишет The New York Times.
"Американская и британская разведка уверены, что президент России Владимир Путин рассматривает военные действия, чтобы взять под контроль большую часть Украины или дестабилизировать страну настолько, чтобы привести к власти более промосковское правительство", — говорится в публикации.
Напомним, политический аналитик Александр Кочетков считает, что никакого вторжения России в Украину зимой не будет, потому что России нет смысла это делать.
"Во-первых, РФ потеряет свои достижения в отношении Северного потока-2, а, во-вторых, в Украине сейчас все происходит так, как нужно России – мы разрушаем себя сами. Москве стоит просто подождать. Зачем воевать, если мы все делаем сами, за нее?" - объяснил Кочетков.
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