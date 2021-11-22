Пойдет ли Кремль на вторжение в Украину: Кулеба назвал факторы, которые могут повлиять на Путина

Дмитрий Кулеба оценил риски военной операции РФ против Украины / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что новая наступательная операция Российской Федерации против Украины является одной из опций, которую рассматривает руководство РФ и лично президент Владимир Путин.

Украина должна не поддаваться на провокации, в том числе в информационном пространстве, заявил министр в эфире телеканала Украина 24.

При этом Кулеба считает: задействует ли Путин военную опцию, будет зависеть от нескольких факторов.

"Первый: от силы, покоя и выдержки Украины. Второе: от скоординированности и силы действий наших партнеров. Мы работаем над обоими факторами, и я призываю всех не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись ни на какие провокации, особенно в информационном пространстве", - заявил глава МИД.

Кулеба добавил, что Россия еще с 2014 года пытается ослабить Украину.

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"Главная цель России – делать Украину максимально слабой. Дестабилизируя внутри, блокируя сотрудничество Украины с другими государствами в оборонной сфере, чтобы мы не получали современное вооружение... А президент Украины ставит совершенно другую задачу – делать Украину максимально сильной", – отметил министр.

Как сообщал Главред, появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, пишет The New York Times.

"Американская и британская разведка уверены, что президент России Владимир Путин рассматривает военные действия, чтобы взять под контроль большую часть Украины или дестабилизировать страну настолько, чтобы привести к власти более промосковское правительство", — говорится в публикации.

Напомним, политический аналитик Александр Кочетков считает, что никакого вторжения России в Украину зимой не будет, потому что России нет смысла это делать.

"Во-первых, РФ потеряет свои достижения в отношении Северного потока-2, а, во-вторых, в Украине сейчас все происходит так, как нужно России – мы разрушаем себя сами. Москве стоит просто подождать. Зачем воевать, если мы все делаем сами, за нее?" - объяснил Кочетков.

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