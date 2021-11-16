Новые трубопроводы или дело мира: Джонсон заявил о выборе, который предстоит сделать ЕС

Борис Джонсон объяснил, почему Британия поддерживает Украину/ Фото Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вскоре странам Евросоюза предстоит выбор между российским газом и тем, чтобы отстаивать Украину. По его словам, Британия поддерживает Украину потому, что привержена демократии и свободе.

Джонсон предостерег Европу от растущей зависимости от российских углеводородов, выступая в понедельник вечером с речью на банкете, организованном лордом-мэром лондонского Сити, передает The Guardian.

"Мы надеемся, что наши друзья осознают, что выбор вскоре встанет между тем, подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности, если вы мне позволите так выразиться", - сказал премьер-министр Великобритании.

"Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть враждебными по отношению к России или что мы хотим каким-то стратегическим образом подорвать эту великую страну. Это потому, что у нас есть приверженность демократии и свободе", - отметил он.

Джонсон подчеркнул, что основной упор Лондон намерен делать на взаимодействии с теми государствами, которые разделяют его ценности. При этом он выступил против изоляции РФ.

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Как сообщал Главред, ранее британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить в Украину спецназовцев на фоне опасений, что туда могут вторгнуться российские войска.

Возможное вторжение России в Украину

Американское издание The Washington Post 30 октября опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Передислокацию военных подразделений зафиксировали после завершения российско-белорусских учений.

В Минобороны Украины опровергли информацию о концентрации войск и военной техники России у украинских границ. Передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника после завершения боевых учений.

Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. Снимки были сделаны в Смоленской области, которая граничит с республикой Беларусь. Однако американцы считают, что такие действия указывают на концентрацию российских войск у границ Украины.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что Россия стягивает свои войска к украинским границам. В своем обращении глава государства подчеркнул, что украинская армия готова дать отпор.

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15 ноября британское издание Financial Times писало о том, что сотрудники западных спецслужб располагают данными, которые свидетельствуют о "высокой вероятности" полномасштабного российского вторжения в Украину. В своих прогнозах эксперты опираются не только на сведения о концентрации около 90 тысяч российских военнослужащих рядом с украинской границей, но и на некоторые другие данные секретного характера.

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