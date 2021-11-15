Заброс десанта и захват админзданий: РФ тайно отрабатывает удар по Украины – СМИ

Спецназ ФСБ, ГРУ, СВР тренируется захватывать объекты критической инфраструктуры и административные здания на востоке и юге Украины.
В ходе сентябрьских учений на полигоне Опук в захваченном Крыму военные РФ секретно отрабатывали захват административных зданий на территории Украины.
Как пишет zn.ua со ссылкой на источники в украинских спецслужбах, подразделения спецназа ФСБ, ГРУ, СВР, а также армейских частей отрабатывали захват объектов критической инфраструктуры и административных зданий на востоке и юге Украины.
Отмечается, что действаия российских силовиков могут спровоцировать в этих регионах "народно-освободительное движение" с последующим обращением к России за помощью в "установлении мира". После чего в дело вступал российский десант "миротворцев".
В сообщении идет речь о том, что в случае реализации Кремлем подобного сценария, одновременно с этим будут активизированы боевые действия на Донбассе и начата концентрация войск на украино-белорусской границе.
"Опасность высадки десанта тем более становится реальной угрозой, что сегодня Вашингтон на всех площадках — в массмедиа, на пресс-конференциях, встречах с союзниками и по каналам разведки — говорит о том, что россияне в последние недели перемещают войска у границ Украины", - уточняется в сообщении.
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Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия белорусского режима Александра Лукашенко с нелегалами на границе Польши отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.
"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - подчеркнул он.
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