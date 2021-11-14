Украина - под угрозой: у Зеленского обвинили РФ в миграционном кризисе на границе Беларуси

Мигранты на границе Беларуси и Польши / Фото Reuters

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши является сознательной операцией России, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Как подчеркнул он в эфире канала Дом, одна из главных целей — окончательно втянуть Александра Лукашенко в российскую орбиту.

Вместе с тем представитель ОП не исключил, что ситуация в дальнейшем будет обостряться.

"Я думаю, что это только начало. Кризис этот будут усиливаться. Судя по заявлению Лукашенко, что туда перебросили оружие и боеприпасы с Донбасса, они планируют довести дело до стрельбы, скорее всего", - говорит он.

Советник главы ОП считает, что в дальнейшем, когда НАТО и ЕС погрузятся в управленческий кризис, РФ переключит усилия на Украину.

Реклама

"Россияне создают отсеченный фланг в отношении НАТО для того, чтобы НАТО не мешала им потом осуществлять военное давление на Украину. <...> Польше создают проблемы для того, чтобы НАТО решала проблемы и больше думала о своих проблемах, нежели шла на помощь Украине", - добавил Арестович.

Как известно, нелегальные мигранты собралась у границы Беларуси и Польши еще с утра, 8 ноября. Часть людей пошла в леса, другие отправились к КПП, чтобы попасть на территорию польского государства. Беженцы попытались прорваться через границу – ломали забор при помощи лопат, щипцов и подручных средств. Польские силовики отражали атаки.

Позже мигранты у границы с Польшей решили разбить палаточный лагерь. Польские силовики зафиксировали сотни попыток прорыва на территорию страны. На месте по-прежнему находятся несколько тысяч беженцев.

Читайте еще: