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Что происходит на беларусско-польской границе: росСМИ сообщили о "прорыве" мигрантов

12 ноября 2021, 12:43

На белорусско-польской границе более сотни мигрантов попытались прорваться на польскую территорию.

мигранты, беженцы, Беларусь
Мигранты пытались прорваться на территорию Польши / Фото Reuters

Группа мигрантов сегодня утром, 12 ноября, предприняла попытку прорваться с Беларуси на территорию Польши в районе пункта пропуска "Брузги". О "прорыве" мигрантов сообщил Telegram-канал Sputnik Беларусь, и информацию оперативно подхватили российские СМИ.

"Группа мигрантов прорвалась в Польшу несколько минут назад. Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска "Брузги", польская полиция снимала все на видео", - говорится в сообщении Telegram-канала Sputnik Беларусь.

Читайте также"С Путиным разговаривали": Лукашенко заявил о переброске оружия с Донбасса на границу с ПольшейТакже сообщалось, что группа беженцев, которая шла вдоль пограничной полосы, прибыла на место недавно. Очевидцы отмечают, что все мужчины-мигранты были чисто одеты, и их внешний вид не указывал на то, что они несколько ночей провели в стихийном лагере.

Толпу "провели" к основному лагерю

Позже корреспондент Sputnik Беларусь уточнил, что группа беженцев шла вдоль границы к стихийному лагерю, при этом практически заходила на польскую территорию. Но польские силовики в пункте пропуска "Кузница" выставили максимальные кордоны, снимали происходящее на видео и предупреждали о недопустимости нарушения границы. Придя в основной лагерь, группа смешалась с общей массой мигрантов.

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  • Мигранты на польско-белорусской границе
    Мигранты на польско-белорусской границе REUTERS
  • Мигранты на польско-белорусской границе
    Мигранты на польско-белорусской границе REUTERS
  • Мигранты на польско-белорусской границе
    Мигранты на польско-белорусской границе REUTERS
  • Мигранты на польско-белорусской границе
    Мигранты на польско-белорусской границе REUTERS
  • Мигранты на польско-белорусской границе
    Мигранты на польско-белорусской границе REUTERS
  • Мигранты на польско-белорусской границе
    Мигранты на польско-белорусской границе REUTERS
  • Мигранты на польско-белорусской границе
    Мигранты на польско-белорусской границе REUTERS

Инцидент прокомментировало Минобороны Польши в Twitter, при этом отметив, что мигранты были задержаны.

"Мигранты пересекли пограничный переход в Кузнице с белорусской стороны. Они были задержаны польской армией, пограничной службой и полицией", - сообщили в ведомстве, при этом опубликовав видео.

Оппозиционный белорусский телеграм-канал Беларусь головного мозга сообщает, что прорыва как такового не было.

"Пропагандисты и даже ряд кремлевских СМИ поспешили сообщить, что мигрантам удалось прорвать оцепление и попасть в Польшу. Они публикуют фото большой колонны нелегалов, двигающихся вдоль ограждения. Не исключено, что это как раз те мигранты, которые накануне ночью собирались присоединиться к лагерю. Однако сами мигранты пишут в чатах, что на белорусской стороне люди в форме колонну разбили: часть мигрантов увезли в сторону Литвы, часть - в неизвестном направлении. Не исключено, что хунтой готовятся новые провокации на других направлениях границы. Польские ведомства прорыв не подтверждают и не опровергают: сообщается о перемещении колонны (видео) ночью под контролем вооруженных людей в форме и попытке перехода в Польшу, после чего мигрантов выдворили", - сообщают журналисты.

Ситуация на границе Беларуси с Польшей

8 ноября колонны нелегальных мигрантов собрались возле границы Беларуси с Польшей. Одна часть из них отправилась в леса, другая – к контрольным пунктам пропуска, чтобы пересечь белорусско-польскую границу.

10 ноября стало известно, что две большие группы мигрантов с Ближнего Востока проникли в Польшу из Беларуси. Несколько десятков иностранцев силой снесли заборы в окрестностях города Крынка и села Беловежа. Некоторых мигрантов удалось вернуть на линию границы, а остальных - разыскивают.

По оценкам белорусских пограничников, в настоящее время возле границы с Польшей насчитывается около 2,3 тысячи беженцев.

viber
Беларусь мигранты Польша
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