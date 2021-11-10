УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Две большие группы мигрантов снесли заборы и прорвались в Польшу со стороны Беларуси

10 ноября 2021, 06:42
Прослушать новость
Остановить

Прорыв границы произошел в окрестностях Крынки и Беловежи. Некоторых мигрантов удалось вернуть на линию границы, а остальных - разыскивают.

мигранты, Беларусь
В Беларуси многочисленная колонна нелегальных мигрантов 8 ноября отправилась к границе с Польшей / Фото Reuters

Две большие группы мигрантов с Ближнего Востока проникли в Польшу из Беларуси. Несколько десятков иностранцев силой снесли заборы в окрестностях города Крынка и села Беловежа, сообщает Пограничная служба Республики Польша.

Некоторых мигрантов удалось вернуть на линию границы, а остальных - разыскивают, передает Bialystok.

В то же время вблизи пункта пропуска Кузница, где с белорусской стороны находятся несколько сотен человек, наблюдается более спокойная ситуация.

По данным польских служб, переселенцы получали пищу от белорусов. У иностранцев есть палатки, спальные мешки, а вечером они разжигают костер, чтобы согреться. За ними постоянно следят белорусские службы.

мигранты, Беларусь
Мигранты со стороны Беларуси провали границу / Фото Reuters

Реклама

Согласно оценкам пограничной охраны Польши, с понедельника в непосредственной близости от польской границы находятся от 2 тыс. до 4 тыс. человек, которые стремятся попасть на территорию Евросоюза.

Ситуация на границе Беларуси с Польшей

8 ноября колонны нелегальных мигрантов собрались возле границы Беларуси с Польшей. Одна часть из них отправилась в леса, другая – к контрольным пунктам пропуска, чтобы пересечь белорусско-польскую границу.

В Варшаве назвали эту группу людей "самой большой до сих пор попыткой массового силового проникновения в страну" и заявили, что польские силовики готовы встретить их.

Беженцы осуществили попытку силового прорыва через границу. Они пытались сломать забор при помощи лопат, щипцов и бревен. Атаки мигрантов отражали польские силовики, среди которых были полицейские, военные и пограничники.

Мигранты решили разбить у границы с Польшей палаточный лагерь. Силовики пресекли около 309 попыток нелегального прорыва беженцев на территорию страны. На месте инцидента продолжают находиться несколько тысяч мигрантов.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя инцидент на белорусско-польской границе, обвинил Польшу в якобы стягивании войск и предупредил об опасном прецеденте, связанном с возможным втягиванием России в эту ситуацию.

Читайте также:

viber
новости Польши мигранты новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «Две большие группы мигрантов снесли заборы и прорвались в Польшу со стороны Беларуси». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на зиму 2022 вошли длинные юбки потрясающей красоты, которые согреют в трескучие морозыВ моду на зиму 2022 вошли длинные юбки потрясающей красоты, которые согреют в трескучие морозы Украину атакует ледяной фронт со снегом и морозами: синоптик назвала датуУкраину атакует ледяной фронт со снегом и морозами: синоптик назвала дату Счастье, любовь на всю жизнь и финансовая удача: названы знаки Зодиака, которым повезет в 2022 годуСчастье, любовь на всю жизнь и финансовая удача: названы знаки Зодиака, которым повезет в 2022 году В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного ТиграВ чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного Тигра "Украина не платит по счетам": в ФРГ резко ответили на планы Киева о сертификации СП-2"Украина не платит по счетам": в ФРГ резко ответили на планы Киева о сертификации СП-2
07:10

Мигранты на границе с Польшей и удар Кремля руками Лукашенко: эксперт назвал сценарий для Украины

07:05

В Польше считают, что мигранты могут пойти в ЕС через УкраинуВидео

06:50

Сексуальная и независима: астролог спрогнозировал финал проекта Холостячка и судьбу Златы Огневич

06:42

Две большие группы мигрантов снесли заборы и прорвались в Польшу со стороны БеларусиВидео

06:09

Российский шлейф: почему Беларусь отказалась поставлять электроэнергию Украинемнение

Реклама
06:01

Главные модные тенденции зима 2021-2022: как одеваться в мороз и стужу тепло и красивоФотоВидео

05:40

Вкуснейший киш с грибами и шпинатом: готовить всего 20 минутВидео

05:27

Комаровский объяснил, почему вакцина от коронавируса есть, а лекарства нетВидео

05:09

Как нужно бороться с выпадением волос - специалист объяснила

04:45

10 ноября – Международный день бухгалтерии: душевные поздравления и красивые открытки к празднику

03:48

Эксперт объяснил, зачем Лукашенко затеял "войну нелегалов" на границе с ПольшейВидео

03:48

10 ноября – Всемирный день молодежи: классные поздравления и прикольные картинки

02:43

Астролог назвала счастливчиков, которые найдут свою любовь до конца 2021 годаВидео

02:41

Зависимость от соцсетей: психолог объяснила, чем она опасна

02:31

Режиссер "Игры в кальмара" рассказал о продолжении популярного сериала

02:08

Бешеная популярность: психолог объяснила, как "черная сторона" раскрутила Моргенштерна

01:32

Медик рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикория

00:47

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков Зодиака: Скорпионам – опасный соперник, Стрельцам – вещие сныВидео

00:12

Приметы на 10 ноября: что нельзя делать в день Параскевы и как не попасть в бедуВидео

00:04

Диетолог назвала продукты, способные противостоять коронавирусуВидео

Реклама
09 ноября, вторник
23:58

Названы самые безопасные COVID-вакцины для беременныхВидео

23:40

Что нужно есть мужчинам для крепкой потенции - ответ специалиста

23:36

Эксперт пояснила, опасно ли пить воду из кулера

23:27

В Украине существенно повысили штрафы для владельцев собак

23:11

Должны быть в каждом доме: названы три вещи, которые принесут невероятную удачуВидео

23:01

Комаровский высказался о необходимости бустерной прививкиВидео

22:27

Ограбил и изнасиловал: в Киеве мужчина напал и жестоко поиздевался над 19-летней девушкойВидео

22:25

Десятки тысяч мигрантов из Беларуси и ответный удар Варшавы: в Польше поставили Лукашенко условиеВидео

22:23

В Pfizer признались, нужно ли будет колоть вакцину каждый год

22:08

В Украине выбросили полмиллиона доз вакцины AstraZenecaВидео

21:50

Синоптики рассказали, когда в Украине резко похолодает и выпадет снегВидео

21:19

Почему топливо на АЗС снова стало дорожатьмнение

21:05

Кличко откровенно высказался о действиях Путина

20:54

Грозит новая опасность: в Украине из COVID-больниц начали выписывать пациентов с низкой сатурациейВидео

20:48

В Киеве пьяный мужчина открыл стрельбу прям посреди улицы

20:36

Во Франции упрекнули РФ и потребовали немедленно провести нормандскую встречуВидео

20:26

Часть Киева закрыли для водителей и сделали пешеходной зоной

20:21

В Грузии поведали подробности перевода Саакашвили в тюремную больницуВидео

20:17

Украина содрогнулась от мощного землетрясенияВидео

19:57

Восточный гороскоп 2022: кого из знаков ожидает невероятная удача в год Тигра

Реклама
19:26

ВОЗ не считает таблетки от COVID-19 альтернативойВидео

19:25

В полиции рассказали, проверяют ли наличие COVID-сертификатов на улице

19:05

"Гляжусь в тебя, как в зеркало": ТОП-6 звездных "двойников" украинских знаменитостей

18:31

В Минздраве рассказали, будут ли штрафовать невакцинированных украинцевВидео

18:30

У Лукашенко есть начальник в Москве: Польша призвала бороться с РоссиейВидео

18:01

В Сингапуре власти перестали оплачивать лечение от COVID-19 антивакцинаторам

18:01

Не попадут в Польшу – будут рваться в Украину: дипломат предупредил Киев об угрозе атаки мигрантовВидео

17:59

В Украине детей в школах кормили поддельным маслом и сыромВидео

17:59

Людей запугивают стрельбой: Минск силой перебрасывает сотни нелегалов к границамВидео

17:39

Зеленский созывает срочное заседание СНБОВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять