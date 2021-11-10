Две большие группы мигрантов снесли заборы и прорвались в Польшу со стороны Беларуси

В Беларуси многочисленная колонна нелегальных мигрантов 8 ноября отправилась к границе с Польшей / Фото Reuters

Две большие группы мигрантов с Ближнего Востока проникли в Польшу из Беларуси. Несколько десятков иностранцев силой снесли заборы в окрестностях города Крынка и села Беловежа, сообщает Пограничная служба Республики Польша.

Некоторых мигрантов удалось вернуть на линию границы, а остальных - разыскивают, передает Bialystok.

В то же время вблизи пункта пропуска Кузница, где с белорусской стороны находятся несколько сотен человек, наблюдается более спокойная ситуация.

По данным польских служб, переселенцы получали пищу от белорусов. У иностранцев есть палатки, спальные мешки, а вечером они разжигают костер, чтобы согреться. За ними постоянно следят белорусские службы.

Мигранты со стороны Беларуси провали границу / Фото Reuters

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Согласно оценкам пограничной охраны Польши, с понедельника в непосредственной близости от польской границы находятся от 2 тыс. до 4 тыс. человек, которые стремятся попасть на территорию Евросоюза.

Ситуация на границе Беларуси с Польшей

8 ноября колонны нелегальных мигрантов собрались возле границы Беларуси с Польшей. Одна часть из них отправилась в леса, другая – к контрольным пунктам пропуска, чтобы пересечь белорусско-польскую границу.

В Варшаве назвали эту группу людей "самой большой до сих пор попыткой массового силового проникновения в страну" и заявили, что польские силовики готовы встретить их.

Беженцы осуществили попытку силового прорыва через границу. Они пытались сломать забор при помощи лопат, щипцов и бревен. Атаки мигрантов отражали польские силовики, среди которых были полицейские, военные и пограничники.

Мигранты решили разбить у границы с Польшей палаточный лагерь. Силовики пресекли около 309 попыток нелегального прорыва беженцев на территорию страны. На месте инцидента продолжают находиться несколько тысяч мигрантов.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя инцидент на белорусско-польской границе, обвинил Польшу в якобы стягивании войск и предупредил об опасном прецеденте, связанном с возможным втягиванием России в эту ситуацию.

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