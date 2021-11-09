"Колонны танков Польши" и мигранты на границе: Лукашенко заявил, что Беларусь "не встанет на колени"

Александр Лукашенко / Reuters

Александр Лукашенко впервые прокомментировал ситуацию с мигрантами на границе с Польшей.

Во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко подчеркнул "особую обеспокоенность" из-за стягивания на границу регулярных войск Польши в связи с миграционным кризисом.

"Особое место в разговоре заняло обсуждение ситуации на белорусско-польской границе, а также жестких действий польской стороны в отношении мирных людей. Особое беспокойство вызывают факты стягивания на границу регулярных войск Польши. Главы государств в деталях обсудили тревожные факты и тенденции, происходящие на белорусско-польских рубежах", – говорится в заявлении пресс-службы Лукашенко.

По словам Лукашенко, в случае, если Минск допустит в сложившихся обстоятельствах ошибку, это сразу вовлечет в конфликт Россию.

"Мы знаем свое место, но на колени мы не встанем", - пообещал он.

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По словам Лукашенко, в современном мире браться за оружие - "это смерти подобно, это самоубийство, согласитесь".

"И тем более здесь, в центре Европы. И тем более с Беларусью. Ведь здесь всегда на этом куске земли в центре все войны разворачивались, отсюда все начиналось. Что, история ничему не учит?. Бороться сегодня против мигрантов "Леопардами" (танками - ред.)? Вы меня извините. Мы с вами, люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж", - сказал Александр Лукашенко.

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Что происходит на границе с Польшей

Как сообщалось, в понедельник к белорусско-польской границе подошла большая группа мигрантов численностью около тысячи человек, которые попытались штурмовать заграждение, чтобы попасть на территорию Польши. В результате частично было уничтожено заграждение, польские силовики применяли против мигрантов слезоточивый газ.

В Варшаве провели заседание правительственного кризисного штаба и встречу в Бюро национальной безопасности под руководством президента Дуды.

Войска трех бригад территориальной обороны Польши переведены в повышенную готовность к действиям.

Лидеры оппозиционных партий призывают власти созвать по этому поводу Совет нацбезопасности страны, инициировать внеочередное заседание Европейского совета и обратиться к НАТО для проведения консультаций в соответствии с 4 статьей Вашингтонского договора.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с августа. Польша обвиняет Беларусь в специально созданном миграционном давлении в рамках враждебных гибридных действий против Польши и ЕС.

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