Президент Польши срочно позвонил Зеленскому из-за действий Лукашенко

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с августа.
Президент Польши Анджей Дуда в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили обострение ситуации на польско-белорусской границе.
"Президент Анджей Дуда только что беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент проводит ряд переговоров с лидерами стран, граничащих с Беларусью и другими странами нашего региона. Серьезных разногласий во мнениях нет. Все видят, что делает Лукашенко", – написал в Твиттере министр канцелярии президента Польши Якуб Кумох.
Кроме того, в Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский и Дуда обсудили Северный поток-2.
"Собеседники единодушно оценили Северный поток-2" прежде всего как угрозу безопасности и подтвердили непоколебимую настроенность на дальнейшее противодействие проекту", - говорится в сообщении.
Что происходит на границе с Польшей
Как сообщалось, в понедельник к белорусско-польской границе подошла большая группа мигрантов численностью около тысячи человек, которые попытались штурмовать заграждение, чтобы попасть на территорию Польши. В результате частично было уничтожено заграждение, польские силовики применяли против мигрантов слезоточивый газ.
В Варшаве провели заседание правительственного кризисного штаба и встречу в Бюро национальной безопасности под руководством президента Дуды.
Войска трех бригад территориальной обороны Польши переведены в повышенную готовность к действиям.
Лидеры оппозиционных партий призывают власти созвать по этому поводу Совет нацбезопасности страны, инициировать внеочередное заседание Европейского совета и обратиться к НАТО для проведения консультаций в соответствии с 4 статьей Вашингтонского договора.
Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с августа. Польша обвиняет Беларусь в специально созданном миграционном давлении в рамках враждебных гибридных действий против Польши и ЕС.
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