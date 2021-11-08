Президент Польши срочно позвонил Зеленскому из-за действий Лукашенко

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Польши Анджей Дуда в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили обострение ситуации на польско-белорусской границе.

"Президент Анджей Дуда только что беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент проводит ряд переговоров с лидерами стран, граничащих с Беларусью и другими странами нашего региона. Серьезных разногласий во мнениях нет. Все видят, что делает Лукашенко", – написал в Твиттере министр канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

Кроме того, в Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский и Дуда обсудили Северный поток-2.

"Собеседники единодушно оценили Северный поток-2" прежде всего как угрозу безопасности и подтвердили непоколебимую настроенность на дальнейшее противодействие проекту", - говорится в сообщении.

Что происходит на границе с Польшей

Как сообщалось, в понедельник к белорусско-польской границе подошла большая группа мигрантов численностью около тысячи человек, которые попытались штурмовать заграждение, чтобы попасть на территорию Польши. В результате частично было уничтожено заграждение, польские силовики применяли против мигрантов слезоточивый газ.

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В Варшаве провели заседание правительственного кризисного штаба и встречу в Бюро национальной безопасности под руководством президента Дуды.

Войска трех бригад территориальной обороны Польши переведены в повышенную готовность к действиям.

Лидеры оппозиционных партий призывают власти созвать по этому поводу Совет нацбезопасности страны, инициировать внеочередное заседание Европейского совета и обратиться к НАТО для проведения консультаций в соответствии с 4 статьей Вашингтонского договора.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с августа. Польша обвиняет Беларусь в специально созданном миграционном давлении в рамках враждебных гибридных действий против Польши и ЕС.

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