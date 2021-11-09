Издевательства над детьми и слезы на камеру: как нелегалы штурмуют границу Польши

Мигранты штурмуют границу с Польшей / Reuters

В Европе резко осудили действия белорусского режима, который спровоцировал кризис на границе с Польшей, где скопились тысячи мигрантов с Ближнего Востока.

В ЕК обвинили Лукашенко

Режим Александра Лукашенко действует через свои дипломатические учреждения, чтобы уговаривать граждан других стран приехать в Беларусь, обещая им дальнейший путь в ЕС, заявил на брифинге в Брюсселе спикер Еврокомиссии Петер Стано, пишет Lastampa.

"Как режим Лукашенко проводит эти неприемлемые и собственно незаконные операции? Они общаются с потенциальными путешественниками через официальные каналы, такие как белорусские консульства, посольства и т.п., которые выдают визы. Они говорят: вы можете приехать, вам будет предоставлен транспорт до границы", - рассказал Стано.

Он рассказал, что европейские чиновники в ближайшее время посетят несколько стран, из которых приезжают мигранты в Беларусь, но не назвал какие именно.

"В общем, если люди получают какую-то информацию якобы из официального источника, то они склонны верить в нее. Поэтому для нас важно не только информировать об этом страны, откуда едут мигранты, но и пытаться довести информацию до людей. Иногда даже органы власти в этих странах не знают о ситуации", - добавил Стано.

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По данным СМИ, мигранты в Беларусь больше всего прибывают из Ирака.

Минск завез тысячи мигрантов: что говорят в Польше

Лукашенко завез в Беларусь 12-15 тысяч мигрантов с Ближнего Востока, которых теперь партиями перебрасывает к границе со странами Европейского союза (ЕС). Об этом заявил в эфире Польского радио пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

"Оценки по присутствию мигрантов в Беларуси в целом указывают: их там может быть от 12 до 15 тысяч", — сообщил Жарын.

По его словам, эта группа людей прибыла на территорию Белоруссии за последние месяцы. При этом около 4000 из этих мигрантов уже подошли к границе с Польшей, отметил представитель спецслужб страны.

Он также добавил, что, вероятнее всего, нынешний миграционный кризис затянется на много дней, "если не дольше".

Что происходит на границе Польши и Беларуси

На границе Польши и Беларуси собралось огромное количество мигрантов, которые пытаются пересечь пункт пропуска и попасть через Польшу в Германию. Большинство мигрантов – из стран Ближнего Востока.

Польша уже вынуждена закрыть пункт пропуска с Беларусью из-за этой ситуации и мигранты разбили на границе лагерь. На видео попал момент, как мигранты вызывали слезы у ребенка с помощью сигаретного дыма.

На видео, которое разместили в Twitter видно, что мальчику специально выпускают в глаза сигаретный дым, чтобы он заплакал.

Ребенок должен был заплакать перед тем, как давать комментарии журналистам на камеру.

Мужчины держали ребенка с двух сторон, а еще один держал у лица ребенка зажженную сигарету и выпускал ему дым прямо в глаза.

/ Скриншот

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