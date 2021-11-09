УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Издевательства над детьми и слезы на камеру: как нелегалы штурмуют границу Польши

9 ноября 2021, 15:44

На границе Польши и Беларуси собрались тысячи мигрантов, который штурмуют границу.

Мигранты штурмуют границу с Польшей / Reuters

В Европе резко осудили действия белорусского режима, который спровоцировал кризис на границе с Польшей, где скопились тысячи мигрантов с Ближнего Востока.

В ЕК обвинили Лукашенко

Режим Александра Лукашенко действует через свои дипломатические учреждения, чтобы уговаривать граждан других стран приехать в Беларусь, обещая им дальнейший путь в ЕС, заявил на брифинге в Брюсселе спикер Еврокомиссии Петер Стано, пишет Lastampa.

"Как режим Лукашенко проводит эти неприемлемые и собственно незаконные операции? Они общаются с потенциальными путешественниками через официальные каналы, такие как белорусские консульства, посольства и т.п., которые выдают визы. Они говорят: вы можете приехать, вам будет предоставлен транспорт до границы", - рассказал Стано.

Он рассказал, что европейские чиновники в ближайшее время посетят несколько стран, из которых приезжают мигранты в Беларусь, но не назвал какие именно.

"В общем, если люди получают какую-то информацию якобы из официального источника, то они склонны верить в нее. Поэтому для нас важно не только информировать об этом страны, откуда едут мигранты, но и пытаться довести информацию до людей. Иногда даже органы власти в этих странах не знают о ситуации", - добавил Стано.

Реклама

По данным СМИ, мигранты в Беларусь больше всего прибывают из Ирака.

Минск завез тысячи мигрантов: что говорят в Польше

Лукашенко завез в Беларусь 12-15 тысяч мигрантов с Ближнего Востока, которых теперь партиями перебрасывает к границе со странами Европейского союза (ЕС). Об этом заявил в эфире Польского радио пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

"Оценки по присутствию мигрантов в Беларуси в целом указывают: их там может быть от 12 до 15 тысяч", — сообщил Жарын.

По его словам, эта группа людей прибыла на территорию Белоруссии за последние месяцы. При этом около 4000 из этих мигрантов уже подошли к границе с Польшей, отметил представитель спецслужб страны.

Он также добавил, что, вероятнее всего, нынешний миграционный кризис затянется на много дней, "если не дольше".

Что происходит на границе Польши и Беларуси

На границе Польши и Беларуси собралось огромное количество мигрантов, которые пытаются пересечь пункт пропуска и попасть через Польшу в Германию. Большинство мигрантов – из стран Ближнего Востока.

Польша уже вынуждена закрыть пункт пропуска с Беларусью из-за этой ситуации и мигранты разбили на границе лагерь. На видео попал момент, как мигранты вызывали слезы у ребенка с помощью сигаретного дыма.

На видео, которое разместили в Twitter видно, что мальчику специально выпускают в глаза сигаретный дым, чтобы он заплакал.

Ребенок должен был заплакать перед тем, как давать комментарии журналистам на камеру.

Мужчины держали ребенка с двух сторон, а еще один держал у лица ребенка зажженную сигарету и выпускал ему дым прямо в глаза.

/ Скриншот

Читайте еще:

viber
новости Польши новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «Издевательства над детьми и слезы на камеру: как нелегалы штурмуют границу Польши». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Врач назвал главные симптомы нового штамма Дельта-плюсВрач назвал главные симптомы нового штамма Дельта-плюс Лунный гороскоп на неделю 8-14 ноября: сплетни, интриги или влиятельный покровительЛунный гороскоп на неделю 8-14 ноября: сплетни, интриги или влиятельный покровитель Резкое похолодание нагрянет внезапно: когда и где врежут снегопадыРезкое похолодание нагрянет внезапно: когда и где врежут снегопады В Украину идут морозы: названа датаВ Украину идут морозы: названа дата Финансовый гороскоп на неделю 8-14 ноября: риск ограбления или успех в денежных вопросахФинансовый гороскоп на неделю 8-14 ноября: риск ограбления или успех в денежных вопросах
15:44

Издевательства над детьми и слезы на камеру: как нелегалы штурмуют границу Польши

15:28

Комаровский пояснил, какую вакцину от COVID-19 до конца проверилиВидео

15:27

В Польше украинцы попали в страшную аварию: в МИД рассказали о погибшихФотоВидео

15:20

В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного ТиграФото

15:18

Украина выделила 10,5 млрд гривен на вакцинацию от COVID-19: более 80% всех денег уже потратилиВидео

Реклама
15:16

Счастье, любовь на всю жизнь и финансовая удача: названы знаки Зодиака, которым повезет в 2022 годуВидео

15:13

Заявление Ротару про Крым спровоцировало скандал в РоссииВидео

15:04

В Польше в самом центре города зарезали 33-летнего украинцаВидео

14:57

Зеленский "порулил" новым поездом "УЗ" и проинспектировал плацкартВидео

14:55

От мяса и молочки до гречки и масла: в Украине рекордно растут цены на продуктыВидео

14:21

Суд оштрафовал 16-летнего виновника смертельной ДТП в Харькове

14:20

В Украине расширили "красную" зону и отправили Черкасскую область на карантинВидео

14:10

Ударит сильнейший мороз: погода в Украине резко изменитсяВидео

14:09

Угроза COVID-19 в центре, на западе и востоке Украины: четыре региона приближаются к красной зонеВидео

14:00

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков Зодиака: Скорпионам – опасный соперник, Стрельцам – вещие сныВидео

13:49

"Ошибка, мы лоханулись": Комаровский объяснил, почему разочаровался в ЗеленскомВидео

13:46

Вкуснейший киш с грибами и шпинатом: готовить всего 20 минутВидео

13:46

Проблема Украины - в необходимости создания хорошей инвестсреды и в сложностях с верховенством права - президент фонда VR CAPITAL актуально

13:32

Экологический терроризм угрожает экономическому развитию страны – парламентарии

13:29

Международный эксклюзив в Сніданку с 1+1: мама Илона Маска рассказала, как часто видится с сыном

Реклама
13:17

11.11 – распродажа на AliExpress: как совершить покупку и на что обратить внимание

13:11

"Хамство и бескультурья": Креминь напомнил о многотысячных штрафах за отказ от украинского языка

12:58

"Киев готовит силовое решение на Донбассе": у Шойгу истерят из-за кораблей США в Черном мореВидео

12:56

Беларусь не объявляла Киеву демарш и продолжает поставки электроэнергии в УкраинуВидео

12:55

ЕС исключил Украину из "зеленого списка"Видео

12:44

Парламент в ТikTok: в Раде появится диджитал-директор для освещения работы парламента в соцсетяхВидео

12:43

На Полтавщине по программе Зеленского начали ремонтировать трассу Лубны-Миргород-Опишня

12:26

Комаровский рассказал, как вычислить и наказать любителей покупать прививки

12:19

Умер актер Дин Стоквелл - звезда фильма Дюна и сериала Квантовый скачок

12:07

"Нет оппонентов - есть враги Украины": языковой омбудсмен Креминь высказался по поводу украинизации

12:05

Головорез из "ДНР": в Киеве схватили коменданта тюрьмы боевиков ИзоляцияВидео

11:52

Очень кислые конфеты прожгли 4-летней девочке дыру в языкеВидео

11:51

Польша и Беларусь стягивают военных, слышны выстрелы: мигранты 309 раз штурмовали границуВидео

11:44

Транзит через Украину и закачка газа в ПХГ: Газпром резко взвинтил поставки топлива в ЕвропуВидео

11:35

РФ перебрасывает танки и самоходки на границу Украины – BloombergВидео

11:06

"Иногда хотите поубивать": в Борисполе больной COVID-19 мужчина принес в больницу гранату

10:59

Обязательная вакцинация от COVID-19: в Минздраве расширили список профессийВидео

10:59

Джамала рассказала об упадке сил из-за вылета с Танцев со звездамиВидео

10:55

В красную зону карантина отправляется уже 18-я область Украины: на очереди еще две

10:51

"Украина не платит по счетам": в ФРГ резко ответили на планы Киева о сертификации СП-2Видео

Реклама
10:23

Для антивакцинаторки устроили экскурсию в COVID-отделение киевской больницы: видео

10:13

В Одессе трагически погиб чемпион Украины по боксу: парень попал под трамвайВидео

10:10

Украину накроет ледяная аномалия из Арктики: ударят морозы до -12 градусов – синоптикВидео

09:48

"Называл погаными и свиньями": в Чехии умер заробитчанин, которого избил охранник ночного клуба

09:46

В моде необыкновенное окрашивание из 90-х, которое позволит оказаться на седьмом небе от счастьяФото

09:39

День украинской письменности и языка: радиодиктант национального единства 2021 – читает Андрухович

09:38

Что делать, если COVID-сертификат в Дії не генерируется - детальная инструкцияВидео

09:35

"Травмированные люди": психолог рассказала о будущем отношений Мишиной и Эллерта

09:31

Украинцам готовят новое повышение цен на газ: СМИ раскрыли детали и срокиВидео

09:10

Судьям подняли пенсии на 23 тысячи, другие украинцы получили по 400 гривен: стали известны выплаты

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять