Не попадут в Польшу – будут рваться в Украину: дипломат предупредил Киев об угрозе атаки мигрантов

Мигранты могут попытаться перейти границу Украины, если им не удастся прорваться в Польшу - посол / Reuters

Если группы нелегальных мигрантов не смогут прорваться через белорусско-польскую границу на территорию Польши, то они попытаются попасть уже в Украину. Нужно четко понимать, что такого сценария развития событий исключать нельзя. Об этом заявил украинский посол в Польше Андрей Дещица.

Как сообщает УНН, ситуация на границе Беларуси и Польши может обернуться серьезными проблемами и для украинского государства. Если мигранты не смогут прорваться на территорию Польши, то они попытаются попасть уже в Украину.

Читайте также"Лжет людям и привозит их в Беларусь": в ЕС разнесли Лукашенко и раскрыли план Минска по мигрантам"Насколько серьезна эта ситуация для Украины – надо помнить это и принимать во внимание, потому что не исключено, что если Польша все же не позволит, чтобы нелегальные мигранты пересекали польскую границу, то они могут попытаться перейти украинскую границу", - считает дипломат.

Также посол подчеркнул, что ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе не является чем-то новым. Они уже пытались прорваться через кордон с Польшей в октябре. Тогда было зафиксировано около 10 тысяч таких попыток, которые завершились неудачей. А в общем подобные мероприятия, организованные режимом Лукашенко, повторяются в течение целого года.

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Ситуация на границе Беларуси с Польшей

В понедельник, 8 ноября, колонны нелегальных мигрантов собрались у границы Беларуси с Польшей. Одна часть из них отправилась в леса, другая – к контрольным пунктам пропуска, чтобы пересечь белорусско-польскую границу. Беженцы осуществили попытку силового прорыва через границу. Они пытались сломать забор при помощи лопат, щипцов и бревен. Атаки мигрантов отражали польские силовики, среди которых были полицейские, военные и пограничники.

Мигранты решили разбить у границы с Польшей палаточный лагерь. Силовики пресекли около 309 попыток нелегального прорыва беженцев на территорию страны. На месте инцидента продолжают находиться несколько тысяч мигрантов.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя инцидент на белорусско-польской границе, обвинил Польшу в якобы стягивании войск и предупредил об опасном прецеденте, связанном с возможным втягиванием России в эту ситуацию.