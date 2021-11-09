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"Лжет людям и привозит их в Беларусь": в ЕС разнесли Лукашенко и раскрыли план Минска по мигрантам

9 ноября 2021, 17:09
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Режим Лукашенко обманывает людей, обещая им, что они смогут попасть из Беларуси в страны Евросоюза, сказал Петер Стано.

польша мигранты
Режим Лукашенко ведет себя бесчеловечно и по-гангстерски, обещая людям путь в Европу через Беларусь - чиновник ЕС / Reuters

Белорусские власти приглашают в Беларусь иностранцев и обещают им помощь во въезде на территорию Евросоюза. Они предоставляют людям даже транспорт до границы. В итоге мигранты верят, что транзитом через РБ смогут попасть в европейские страны. Подобные действия режима Лукашенко являются бесчеловечными и даже гангстерскими. Об этом заявил официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано.

Как сообщает Европейская правда, он рассказал о том, что представители официального Минска выдают визы иностранцам и зовут их в страну с целью последующей переправки в ЕС. Белорусские власти даже предоставляют им транспорт до границы.Читайте такжеВойска Польши переведены в боевую готовность на границе с Беларусью из-за ситуации с мигрантами

"Как режим Лукашенко проводит эти неприемлемые и собственно незаконные операции? Они общаются с потенциальными путешественниками через официальные каналы, такие как белорусские консульства, посольства и т.п., которые выдают визы. Они говорят: вы можете приехать, вам будет предоставлен транспорт до границы", - отметил Стано.

По его словам, режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко фактически указывает людям, что они транзитом через государство смогут попасть в Евросоюз. Подобный подход можно расценивать как лживый, бесчеловечный и даже гангстерский.

"Модель, по которой режим Лукашенко проводит свои действия, заставляет людей верить, что они могут приехать в Беларусь и дальше продолжить путь в ЕС. Это часть бесчеловечного и даже гангстерского подхода режима Лукашенко. Он лжет людям и привозит их в Беларусь с лживыми обещаниями легко попасть в ЕС", - подчеркнул Петер Стано.

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Ситуация на границе Польши и Беларуси

Несколько тысяч нелегальных мигрантов в понедельник, 8 ноября, с утра собрались у границы Беларуси с Польшей, где осуществили несколько попыток силой прорваться на территорию польского государства. Они пытались сломать забор на границе при помощи лопат, щипцов и бревен. Атаки отражали польские полицейские, военные и пограничники.

Позже мигранты разбили у границы Польши палаточный лагерь. Они осуществили около 309 попыток прорваться на территорию страны.

Глава Беларуси Александр Лукашенко обвинил Польшу в, дескать, стягивании войск к белорусским границам и предупредил об опасности втягивания России в данную ситуацию.

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Евросоюз новости Польши мигранты Александр Лукашенко новости Беларуси
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