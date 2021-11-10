Эксперт объяснил, зачем Лукашенко затеял "войну нелегалов" на границе с Польшей

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Миграционный кризис на границе Беларусии и Польши является гибридной войной, заявил политолог Дмитрий Болкунец.

Он напомнил Сurrenttime, что с конца мая и начала июня Александр Лукашенко активно начал заниматься подвозом мигрантов в Беларусь.

"Очевидно, что он готовит усиление, потому что уже белорусские провластные эксперты, даже отдельные белорусские телеканалы говорят о том, что количество мигрантов будет увеличиваться. И очевидно, что их поток на границу будет только усиливаться. Поэтому я допускаю, что будет переброска еще новых мигрантов на границу с Польшей. Такая гибридная агрессия Лукашенко против Евросоюза, против НАТО", - отметил политолог.

Эксперт также напомнил слова Лукашенко в адрес западных партнеров: "Если вы будете вводить против Беларуси санкции, то вы развяжете третью мировую войну".

"Лукашенко сейчас и рассчитывает развязать какую-то небольшую войну, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, которые сегодня есть в Беларуси. Он хочет к себе привлечь внимание и добиться, чтобы с ним начали прямые переговоры западные страны", - добавил Болкунец.

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