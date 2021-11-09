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Людей запугивают стрельбой: Минск силой перебрасывает сотни нелегалов к границам

9 ноября 2021, 17:59

Белорусские пограничники под угрозой свозят мигрантов, людей запугивают очередями в воздух.

Нелегалы штурмуют границу Польши / Reuters

Белорусские военные силой перевезли мигрантов с Ближнего Востока к границе Литвы. Среди них, в частности, молодые мужчины, женщины, старики и дети до 12 лет, самому младшему — пять месяцев.

Об этом рассказали мигранты из одного из лагерей на границе с Польшей, сообщает портал Delfi.

Беженцы отметили, что тех, кто был не в центре лагеря, посадили в большие машины, людей забрали всех — детей, семьи, всего 500 человек.

"Приказывали садиться, сказали, что повезут в Польшу. Люди плакали, просили никуда их не везти, не отделять от лагеря и близких. Тогда белорусские пограничники стали стрелять в воздух. Нас посадили в машины и около часа куда-то везли", — сказали они журналистам.

Вместе с тем в Сети обсуждают одежду, в которую одеты люди, штурмующие польскую границу. Стоимость одежды нелегальных мигрантов, направляющихся в Польшу, вызвала волну обсуждений в социальных сетях.

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В Twitter пользователи обратили внимание на фотографию, на которой изображен мужчина в голубой куртке, вязаной шапке и защитной маске.

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Один из юзеров предположил, что беженца запечатлели в утепленном бомбере PBI Chilliwack люксового бренда Canada Goose с меховой отделкой на капюшоне. Цена вещи с учетом скидки составляет четыре тысячи злотых (около тысячи долларов), что демонстрируется на скриншоте сайта марки.

/ Twitter.com/_A_Vit_

"В Ираке и Сирии, наверное, покупают. Там дешевле", - иронизируют пользователи.

В то же время другие комментаторы посчитали, что мигрант приобрел реплику дорогой верхней одежды на AliExpress или других подобных платформах.

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