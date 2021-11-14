Украина защитит границу от мигрантов: в Луцке началось совещание СНБО, силовики оцепили здание ОГА

В Луцке в здании ОГА проходит заседание, на котором обсуждаются меры по защите границы от нелегальных мигрантов / Суспильне Волынь

В воскресенье, 14 ноября, в Луцкой областной государственной администрации проходит совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины под предводительством Алексея Данилова. Мероприятие, на котором присутствуют министры, руководители правоохранительных органов и военных формирований, а также главы Волынской, Ровненской, Житомирской, Киевской и Черниговской ОГА, будет длиться как минимум несколько часов. Участники обсудят меры по защите границы с Беларусью.

Как сообщает пресс-служба СНБО, совещание во главе с Алексеем Даниловым началось в 13:00 и будет проходить как минимум несколько часов.Читайте также"Пусть берут к себе – домой или в Бундестаг": Данилов жестко ответил ФРГ на инициативу по мигрантам

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Руководители министерств, правоохранительных органов, военных формирования, а также председатели граничащих с Беларусью Волынской, Ровненской, Житомирской, Киевской и Черниговской областных государственных администраций обсудят кризис на белорусско-польской границе.

Совещание СНБО в Луцке / Луцкая ОГА

Обговариваются дополнительные мероприятия по защите украинской границы. Силовики оцепили здание Луцкой обладминистрации. Туда никого не пускают.

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Угроза появления нелегальных мигрантов у границ Украины

Украинский дипломат, посол в Польше Андрей Дещица ранее предупредил, что нелегальные мигранты могут появиться и у границ Украины в том случае, если их попытка прорваться через польский кордон окажется провальной.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий также не исключил ситуацию, при которой мигранты могут попытаться попасть на территорию Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявлял, что Киев готов к адекватной реакции в том случае, если мигранты начнут атаковать украинскую границу. По его мнению, у Украины достаточно ресурсов, чтобы остановить подобную угрозу.

В бригаде ВСУ, которая выполняет задачи у границы Беларуси, подчеркнули, что армия не пропустит мигрантов через украинский кордон и будет действовать в такой ситуации максимально жестко.