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В Польше считают, что мигранты могут пойти в ЕС через Украину

10 ноября 2021, 07:05
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Миграционный кризис на границе с Беларусью может затянуться на годы, предупредил польский премьер Матеуш Моравецкий. По его словам, Польша укрепляет границу.

мигранты, Беларусь
Мигранты из Беларуси могут пойти в сторону Украины / Фото Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что нелегальные мигранты, которые пытаются проникнуть в страны Евросоюза через Беларусь, могут попытаться пройти через территорию Украины.

"Мы осознаем риск того, что, если эта граница (граница Польши и Беларуси, - ред.) будет очень плотной, миграционные потоки могут пройти через Украину", - говорится в сообщении пресс-службы Моравецкого в Twitter.

Польский премьер отметил, что правительство Польши сейчас принимает соответствующие меры для укрепления этой границы. Уже построено 180 километров заграждений и в ближайшее время планируется ускорение строительства новых.

Моравецкий не исключает, что миграционный кризис на границе с Беларусью может затянуться на годы.

"Мы готовимся к долгим месяцам, долгим кварталам, а может быть, к долгим годам борьбы с этой провокацией (Александра, - ред.) Лукашенко", - добавил он.

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Как сообщал Главред, две большие группы мигрантов с Ближнего Востока проникли в Польшу из Беларуси. Несколько десятков иностранцев силой снесли заборы в окрестностях города Крынка и села Беловежа. Некоторых мигрантов удалось вернуть на линию границы, а остальных разыскивают.

Ситуация на границе Беларуси с Польшей

8 ноября колонны нелегальных мигрантов собрались возле границы Беларуси с Польшей. Одна часть из них отправилась в леса, другая – к контрольным пунктам пропуска, чтобы пересечь белорусско-польскую границу.

Согласно оценкам пограничной охраны Польши, с понедельника в непосредственной близости от польской границы находятся от 2 тыс. до 4 тыс. человек, которые стремятся попасть на территорию Евросоюза.

В Варшаве назвали эту группу людей "самой большой до сих пор попыткой массового силового проникновения в страну" и заявили, что польские силовики готовы встретить их.

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Мигранты решили разбить у границы с Польшей палаточный лагерь. Силовики пресекли около 309 попыток нелегального прорыва беженцев на территорию страны.

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружие в так называемой гибридной войне против ЕС.

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