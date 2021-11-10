В Польше считают, что мигранты могут пойти в ЕС через Украину

Миграционный кризис на границе с Беларусью может затянуться на годы, предупредил польский премьер Матеуш Моравецкий. По его словам, Польша укрепляет границу.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что нелегальные мигранты, которые пытаются проникнуть в страны Евросоюза через Беларусь, могут попытаться пройти через территорию Украины.
"Мы осознаем риск того, что, если эта граница (граница Польши и Беларуси, - ред.) будет очень плотной, миграционные потоки могут пройти через Украину", - говорится в сообщении пресс-службы Моравецкого в Twitter.
Польский премьер отметил, что правительство Польши сейчас принимает соответствующие меры для укрепления этой границы. Уже построено 180 километров заграждений и в ближайшее время планируется ускорение строительства новых.
Моравецкий не исключает, что миграционный кризис на границе с Беларусью может затянуться на годы.
"Мы готовимся к долгим месяцам, долгим кварталам, а может быть, к долгим годам борьбы с этой провокацией (Александра, - ред.) Лукашенко", - добавил он.
Как сообщал Главред, две большие группы мигрантов с Ближнего Востока проникли в Польшу из Беларуси. Несколько десятков иностранцев силой снесли заборы в окрестностях города Крынка и села Беловежа. Некоторых мигрантов удалось вернуть на линию границы, а остальных разыскивают.
Ситуация на границе Беларуси с Польшей
8 ноября колонны нелегальных мигрантов собрались возле границы Беларуси с Польшей. Одна часть из них отправилась в леса, другая – к контрольным пунктам пропуска, чтобы пересечь белорусско-польскую границу.
Согласно оценкам пограничной охраны Польши, с понедельника в непосредственной близости от польской границы находятся от 2 тыс. до 4 тыс. человек, которые стремятся попасть на территорию Евросоюза.
В Варшаве назвали эту группу людей "самой большой до сих пор попыткой массового силового проникновения в страну" и заявили, что польские силовики готовы встретить их.
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Мигранты решили разбить у границы с Польшей палаточный лагерь. Силовики пресекли около 309 попыток нелегального прорыва беженцев на территорию страны.
Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружие в так называемой гибридной войне против ЕС.
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