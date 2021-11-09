Десятки тысяч мигрантов из Беларуси и ответный удар Варшавы: в Польше поставили условие Лукашенко

Лукашенко должен вернуть людей в их страны - Моравецкий / Reuters

Впервые за 30 лет безопасность Польши подверглась серьезной атаке. Ответственность за кризис с мигрантами несет глава Беларуси Александр Лукашенко, который привел десятки тысяч человек и подталкивает их к восточной границе. Он должен вернуть беженцев в свои страны. Варшава понимает, что противостоит, в том числе, и Москве, но готова защищать свои границы и предпринимать ответные действия. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

В ходе внеочередного заседания Сейма во вторник, 9 ноября, он рассказал о том, что в кризисной ситуации с мигрантами виноват Лукашенко. Белорусский президент использует беженцев в качестве живого щита. И именно он должен вернуть людей в их страны.Читайте такжеНе попадут в Польшу – будут рваться в Украину: дипломат предупредил Киев об угрозе атаки мигрантов

"Мы понимаем, что именно Лукашенко привел в Беларусь десятки тысяч человек. Именно он подталкивает их к восточной границе - иногда силой", - отметил премьер.

Также он добавил, что данная ситуация указывает на первый за 30 лет жесткий удар по безопасности восточной границы Польши. Положение дел свидетельствует о попытке создания хаоса в Европейском Союзе.

Кроме того, премьер-министр считает, что к кризису с мигрантами причастна Россия, которая управляет Лукашенко. В этой ситуации Польша готова защищать свои границы и противостоять многочисленным вызовам.

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"Нам также придется защищать границы Республики Польша, и поэтому мы должны быть готовы противостоять всем действиям, известным нам и о которых мы еще не знаем", - подчеркнул Матеуш Моравецкий.

Ситуация на границе Беларуси и Польши

Толпа нелегальных мигрантов собралась у границы Беларуси и Польши еще с утра, 8 ноября. Часть людей пошла в леса, другие отправились к КПП, чтобы попасть на территорию польского государства. Беженцы попытались прорваться через границу – ломали забор при помощи лопат, щипцов и подручных средств. Польские силовики отражали атаки.

Позже мигранты у границы с Польшей решили разбить палаточный лагерь. Польские силовики зафиксировали около 309 попыток прорыва на территорию страны. На месте по-прежнему находятся несколько тысяч беженцев.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Польшу в якобы концентрации войск у белорусских границ и предупредил об опасности с возможным втягиванием в ситуацию России.