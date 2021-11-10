Мигранты на границе с Польшей и удар Кремля руками Лукашенко: эксперт назвал сценарий для Украины

Россия руками Лукашенко реализует спецоперацию Кремля против Евросоюза – эксперт / Reuters

Ситуация на границе Беларуси с Польшей является спецоперацией Кремля, которая реализуется руками Александра Лукашенко. Президент РФ Владимир Путин расшатывает ситуацию в Евросоюзе, чтобы вынудить Европу пойти на уступки. Украине в такой ситуации нужно перебросить подразделения ВСУ и Нацгвардии к границам с белорусской республикой, чтобы защитить свое государство. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что украинское государство сегодня не готово к такой ситуации, которая произошла на белорусско-польской границе. Поэтому следует принимать срочные меры.

По его словам, Киеву нужно готовиться к подобному развитию событий. Речь идет о формировании отрядов территориальной обороны, увеличении числа пограничников на границе, обеспечении работы разведки, размотке колючей проволоки и установки столбов. Работу следует выполнить в течение нескольких недель.

"Во-первых, нам нужно срочно обратить внимание на белорусскую границу. На сегодняшний день следует срочно формировать отряды территориальной обороны и усиливать пограничников увеличением числа лиц на охране. По возможности туда следует передавать радиотехнические средства наблюдения, разведки и сигнализации. Возможно, часть беспилотников-разведчиков тоже перекинуть туда. Надо оборудовать границу в срочном порядке, вплоть до того, что просто размотать колючую проволоку, ставить столбы. На сегодняшний день мы не готовы, мы должны принимать неотложные меры. Это вопрос нескольких недель, особенно, что касается территориальной обороны", - сказал Жданов.

Как полагает эксперт, туда необходимо перебросить подразделения Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии до того момента, пока не появятся силы территориальной обороны. Далее надо обустраивать границу.

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Также он добавил, что миграционный кризис на границе Беларуси и Польши является спецоперацией Москвы, которая выполняется при помощи Александра Лукашенко. Кремль пытается раскачать ситуацию в Евросоюзе, чтобы вынудить Европу пойти на уступки.Читайте такжеДесятки тысяч мигрантов из Беларуси и ответный удар Варшавы: в Польше поставили Лукашенко условие

"Это спецоперация. А вообще это стратегия Кремля: разделяй и властвуй. Руками Лукашенко Кремль расшатывает ситуацию в ЕС, чтобы вынудить их пойти на уступки и переговоры с самим Путиным. Если нет, то он будет дальше давить на ЕС. Это стратегия России, она никогда не менялась, всегда была такой", - подчеркнул Олег Жданов.

Атака мигрантов на границу Польши

В Беларуси на границе с Польшей утром, 8 ноября, собралась толпа мигрантов, которая намеревалась пересечь кордон с польским государством. Они силой пытались прорваться в страну – ломали забор, использовали щипцы и другие подручные средства. Силовики Польши отражали атаки беженцев.

Мигранты у границы с Польшей спустя некоторое время решили построить там свой палаточный лагерь. Согласно сведениям Варшавы, беженцы около 309 раз пытались пересечь границу. На месте инцидента находятся несколько тысяч нелегальных мигрантов.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко подверг критике Польшу и заявил, что Варшава, дескать, стянула войска к границам белорусского государства. Также он предупредил об опасности подключения к миграционному кризису России.