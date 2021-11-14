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Мигрантов из Беларуси в Украине не будет: в ВСУ предупредили об ударе в случае атаки границы

14 ноября 2021, 11:55
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Украинские военные не раскрывают детали задач, которые они выполняют на границе с республикой Беларусь.

ВСУ
Ни один нелегальный мигрант не попадет на территорию Украины - ВСУ / УНИАН

Нелегальным мигрантам не удастся попасть на территорию Украины с польско-белорусской границы. Подразделения ВСУ при таком сценарии готовы применить жесткие меры с целью защиты украинского кордона. На данный момент военные не готовы рассказать, какие задачи выполняются на границе с Беларусью.

Как сообщает пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады в Facebook, военные работают над реализацией ряда задач вдоль участка границы с республикой Беларусь. Ни один нелегальный мигрант или же лица, которые маскируются под мигрантов, не смогут попасть на территорию Украины. Военные предпримут серьезные ответные действия.Читайте также"Пусть берут к себе – домой или в Бундестаг": Данилов жестко ответил ФРГ на инициативу по мигрантам

"Сообщаем вам, что в настоящее время подразделения 61 ОПЕБр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Республикой Беларусь и ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями", - отмечается в сообщении.

Кроме того, указывается, что на данный момент военные не могут рассказать журналистам, какие конкретно мероприятия реализуются на приграничном с белорусским государством участке.

"К сожалению, в настоящее время пресс-служба 61 ОПЕБр не может вам (представителям СМИ) дать ответы на ваши многочисленные запросы относительно действий подразделений нашей бригады у границы с Республикой Беларусь", - подчеркнули военные.

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Нелегальные мигранты у границы Украины

Украинский посол в Польше Андрей Дещица ранее допустил возможность появления нелегальных мигрантов у границы Украины в том случае, если им не удастся прорваться через кордоны Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также предположил, что нелегальные мигранты могут попытаться попасть на территорию Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова к адекватной реакции в том случае, если мигранты пойдут в атаку на границу. По его словам, у Киева достаточно сил для противодействия подобным угрозам.

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