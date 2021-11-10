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Угроза атаки мигрантов на границе Украины: Данилов предупредил об ответном ударе Киева

10 ноября 2021, 18:00
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У Киева достаточно сил, чтобы противостоять повторению миграционного кризиса в Польше у границ Украины, сказал Алексей Данилов.

Алексей Данилов
Украина адекватно отреагирует в случае угрозы со стороны мигрантов на государственной границе - Данилов / УНИАН

Украина продемонстрирует объективную реакцию в том случае, если на границах страны повторится миграционный кризис, который разразился на белорусско-польской границе. У украинского государства достаточно сил, чтобы отразить такие угрозы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В ходе брифинга по итогам заседания СНБО в среду, 10 ноября, он рассказал о том, что Украина в случае угрозы прорыва мигрантов через границы своего государства, будет действовать адекватно и согласно действующему украинскому законодательству.Читайте такжеДесятки тысяч мигрантов из Беларуси и ответный удар Варшавы: в Польше поставили Лукашенко условие

"Алгоритм действий (если мигранты попытаются прорваться через границу, - ред.) будет адекватный, в соответствии с нашим законодательством. Сил и средств будет больше, чем достаточно. Как раз этот вопрос мы проговаривали", - подчеркнул Алексей Данилов.

Напомним, ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица сказал, что нельзя исключать сценария, при котором мигранты окажутся у украинской границы.

Ситуация на границе Польши и Беларуси

Группы нелегальных мигрантов утром 8 ноября собрались на границе Беларуси и Польши. Одна часть людей отправилась в леса, другая – через контрольно-пропускные пункты. Они силой пытались осуществить прорыв на территорию польского государства: ломали забор, используя для этого щипцы, лопаты и бревна. Силовики отражали атаки нелегалов.

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Спустя некоторое время мигранты разбили лагерь у границ Польши. Варшава заявляла о 309 попытках нелегального пересечения кордона. На месте продолжают находиться несколько тысяч людей.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Польшу в якобы концентрации войск у белорусских границ и заявил об опасности подключения к миграционному кризису России.

Ночью 10 ноября две большие группы нелегальных мигрантов прорвались сквозь польскую границу в районе Крынки и Бяловеже. Одну из групп польским правоохранителям удалось задержать.

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СНБО новости Украины Алексей Данилов
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