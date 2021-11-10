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Мигранты атакуют границы Польши: Варшава стянула к границе с Беларусью 15 тысяч военных

10 ноября 2021, 12:00
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В Минобороны Польши готовы увеличить число войск из-за многочисленных попыток мигрантов прорваться через границу.

польша мигранты
Польша продолжает борьбу с нашествием мигрантов на границе / Reuters

Поляки на границе с Беларусью разместили 15 тысяч военнослужащих. Число военных в случае такой необходимости будет увеличиваться. На страже порядка также находятся пограничники и сотрудники полиции. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Сейчас на границе находится 15 тысяч наших военных. Это количество увеличено. Конечно, при необходимости, оно еще будет увеличиваться. Есть пограничная служба, есть полиция. Службы готовы обеспечить безопасность нашей Родины", - цитирует главу польского Минобороны издание pap.pl.

Читайте такжеДесятки тысяч мигрантов из Беларуси и ответный удар Варшавы: в Польше поставили Лукашенко условиеНапомним, ночью 10 ноября, две большие группы нелегальных мигрантов смогли прорваться в Польшу с территории Беларуси. Несколько десятков людей сумели прорвать заборы в районе Крынки и Бяловежи. Одну из групп удалось вычислить и арестовать.

Ситуация на границе Польши и Беларуси

В Беларуси на границе с Польшей с утра 8 ноября собралась большая толпа нелегальных мигрантов, которые намеревались попасть на территорию польского государства. Они силой пытались прорваться в Польшу, ломая забор, используя щипцы и даже бревна. Польские силовики отразили атаки.

Позже люди построили палаточный лагерь у границы с Польшей. Варшава 9 ноября зафиксировала около 309 попыток нелегального пересечения границы. На месте находятся несколько тысяч мигрантов.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал Польшу за концентрацию войск у белорусских границ и предупредил об опасности подключения к миграционному кризису России.

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