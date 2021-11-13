Войска Беларуси приближаются к границе с Польшей: мигрантов для провокации агрессии угощают водкой

В Польше опубликовали видео прибытия белорусских военных к границе / Скриншот, видео Минобороны Польши

Военные Беларуси с оружием в руках продолжают прибывать к границе с Польшей в районе контрольно-пропускного пункта Кузница. В польской полиции говорят, что белорусские пограничники преднамеренно угощают мигрантов водкой, чтобы потом люди шли в атаку и ломали ограждения.

Как сообщает Министерство национальной обороны Польши, к границам государства направляется все большее количество белорусских военных с оружием. Соответствующее видео ведомство опубликовало в Twitter.

Издание Wiadomosci со ссылкой на заявление спикера главного управления полиции Польши Мариуша Чарки передает, что белорусские пограничники, которые охраняют мигрантов, угощали людей водкой. По мнению пресс-секретаря полиции, они делали это специально, чтобы беженцами было легче управлять.

"Делают это специально, чтобы легче было манипулировать толпой отчаявшихся, холодных и голодных людей. После употребления алкоголя мужчины становятся агрессивными, и их легче убедить атаковать и ломать ограждения", - отметил Чарка.

По словам министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина, среди нелегальных мигрантов распространяются ложные сведения о том, что якобы за ними должны приехать автобусы из Германии. Однако данная информация не соответствует действительности.

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Читайте такжеДесятки тысяч мигрантов из Беларуси и ответный удар Варшавы: в Польше поставили Лукашенко условие "Это ложь. Польская граница будет защищена! В то же время беларуская сторона пытается придать этому слуху достоверности. Указанные действия кажутся попыткой организовать опасную провокацию", - подчеркнул Жарин.

Кризис на границе Беларуси с Польшей

Миграционный кризис на белорусско-польской границе начался утром, 8 ноября. Толпа нелегальных мигрантов со стороны Беларуси собралась у кордонов Польши с целью попадания на территорию государства. Они разделились на две колонны: одна отправилась на КПП, другая – по лесам.

Позже мигранты устроили попытку силового прорыва в Польшу: они пытались сломать забор при помощи лопат, щипцов и подручных средств. Польские силовики отражали атаки.

Далее мигранты разбили лагерь у границ Польши. Варшава заявляла о сотнях попыток незаконного пересечения своих кордонов. На месте инцидента фиксировали несколько тысяч беженцев.

В ночь на 10 ноября две большие группы нелегальных мигрантов прорвались через границу в Польшу в районе Крынки и Бяловеже. Одну из групп польским полицейским удалось арестовать.

Запад и Украина придерживаются точки зрения, согласно которой режим Александра Лукашенко в Беларуси и Россия причастны к ситуации с мигрантами на границе с Польшей. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если беженцы осуществят попытку силового прорыва через украинскую границу, Киев применит адекватные ответные меры.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Польшу в стягивании войск к украинским границам и предостерег от подключения к кризису России.

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