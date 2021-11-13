Трибунал над Лукашенко и серия санкций: Украина и Европа призвали к решительному удару по Беларуси

Украина и страны ЕС требуют решить миграционный кризис на границе с Польшей и привлечь виновных к ответственности.
Председатели парламентских комитетов по международным отношениям Украины, Франции, Германии, Великобритании, Польши, стран Балтии, Испании, Румынии, Словакии, Словении, Дании и Ирландии написали письмо руководству Евросоюза и НАТО с требованием разобраться с миграционным кризисом у польской границы и начать судебный процесс над непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Как сообщил народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, руководители международных комитетов написали письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Евросовета Шарлю Мишель и генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.Читайте такжеДесятки тысяч мигрантов из Беларуси и ответный удар Варшавы: в Польше поставили Лукашенко условие
В письме говорится о том, что они требуют решения вопроса миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Речь идет о санкциях в отношении всех аэропортов Беларуси и международных компаний, нарушающих запрет полетов над РБ; предотвращении агрессии Лукашенко и выяснении того, какие страны еще к этому причастны. Также страны намерены определить опасные планы Лукашенко и призывают начать против него международный судебный процесс.
Что требуют страны Европы от ЕС и НАТО
- Санкций против всех белорусских аэропортов, запретов на полеты над Беларусью, ограничений в отношении всех компаний, нарушающих данные запреты
- Принятия мер, направленных на предупреждение гибридной агрессии Лукашенко. Определения роли третьих стран в поддержке незаконной деятельности Лукашенко
- Расследования ситуации и дальнейших планов Лукашенко относительно дестабилизации в Европе и гибридной агрессии в отношении Евросоюза
- Начала международного судебного процесса над Лукашенко и его режимом в Беларуси за массовые преступления против своего народа.
Кризис с мигрантами на границе Беларуси и Польши
Кризис на белорусско-польской границе начался утром, 8 ноября. Толпы мигрантов собрались у рубежей Польши с целью пересечения государственной границы. Они разделились на две колонны: первая отправилась пересекать кордон легально, вторая – пошла в леса. Позже он начали штурмовать границу – ломали забор, использовали лопаты, щипцы и бревна. Силовикам удавалось отразить нападение мигрантов.
Спустя определенное время мигранты разбили лагерь у границ Польши. В Варшаве фиксировали несколько сотен попыток нелегального пересечения границ и тысячи нелегалов на месте инцидента.
Ночью 10 ноября две большие группы нелегалов прорвались через границу Польши в районе Крынки и Бяловеже. Одна из групп были арестована польскими силовиками.
Запад и Украина считают белорусский режим Александра Лукашенко и Россию причастными к проблеме с мигрантами на польской границе. Секретарь СНБО Алексей Данилов уже предупредил, что если беженцы попытаются штурмовать украинскую границу, Киев отразит атаку.
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