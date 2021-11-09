Месть Европе и шантаж со стороны Лукашенко: эксперт объяснил, чем обернется Минску кризис с беженцами

Лукашенко ждут новые санкции со стороны Европы - эксперт / Reuters

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши спровоцирован режимом Александра Лукашенко. Непризнанный белорусский глава государства осуществляет попытку отомстить Европе за санкции и пытается получить какие-то уступки. Однако в результате его ожидают новые европейские ограничения. Об этом заявил социолог Игорь Эйдман.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что миграционный кризис на белорусско-польской границе спровоцирован правящим белорусским режимом Александра Лукашенко. По его словам, фактически Лукашенко ведет себя как шантажист, хулиган или даже бандит.Читайте такжеСитуация накаляется: на границу с Беларусью стягивают бронетехнику

"Что касается нынешнего кризиса, который фактически спровоцирован лукашенковским режимом в Беларуси, это отдельная тема, и немцы относятся к этому с негодованием, потому что Лукашенко ведет себя как международный шантажист, хулиган, если не сказать бандит", - отметил Эйдан.

Также он уточнил, что таким образом глава РБ пытается отомстить Европе и выторговать для себя какие-либо уступки. Однако ситуация обернется для него только новыми санкциями.

"Он пытается таким противозаконным способом отомстить Европе за санкции, заниматься вымогательством и получить какие-то уступки от Европы. Я уверен, что он ничего не получит, а получит новые санкции, к этому все идет. Я думаю, это признак того, что человек потерял адекватность", - подчеркнул Игорь Эйдман.

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Ситуация на границе Беларуси и Польши

В понедельник, 8 ноября, нелегальные мигранты, которые намеревались отправиться из Беларуси в Польшу, пытались штурмом попасть на территорию польского государства в районе пограничного перехода в Кузьнице.

Ситуацию на определенное время удалось стабилизировать, однако позже мигранты снова пошли в атаку. Они пытались ломать забор лопатами и щипцами.

Польша в связи с такими событиями решила подключить к решению вопроса армию, пограничников и полицейских. Войска территориальной обороны были приведены в 6-часовую полную боевую готовность.