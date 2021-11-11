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"С Путиным разговаривали": Лукашенко заявил о переброске оружия с Донбасса на границу с Польшей

11 ноября 2021, 13:31
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По его мнению, на границе якобы готовится провокация.

Путин Лукашенко
Лукашенко провел переговоры с российской стороной / Reuters

Александр Лукашенко заявил, что мигрантам на границе Польши и Беларуси якобы перебрасывают оружие с Донбасса.

"У нас очень опасная наметилась там тенденция. Я это предполагал. Это вопрос наших военных и Комитета госбезопасности. Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет (мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему) с Донбасса", - передает "БЕЛТА" слова Лукашенко.

Политик также отметил, что на границе "хотят устроить провокацию"

"Столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их. Поэтому вынуждены по периметру сейчас контролировать ситуацию, чтобы им не забросили оружие. Потому что там курды. А курды - это вояки. И когда они (польская сторона. - ред) их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация - и военный конфликт", - заявил Лукашенко.

Тем временем совет безопасности ООН в срочном порядке обсудит кризис с мигрантами на границе Беларуси и Польши. Экстренное заседание инициировали Эстония, Франция и Ирландия, сообщает AFP. Встреча должна пройти за закрытыми дверями.

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Беженцы на границе Беларуси с Польшей

8 ноября колонны нелегальных мигрантов собрались возле границы Беларуси с Польшей.

Одна часть из них отправилась в леса, другая – к контрольным пунктам пропуска, чтобы пересечь белорусско-польскую границу.

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Автор: Сергей Кущ
viber
Беларусь Александр Лукашенко Польша
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