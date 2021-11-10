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Меркель попросила Путина повлиять на Беларусь из-за ситуации с мигрантами

10 ноября 2021, 14:18

Канцлер Германии назвала белорусский режим неприемлемым.

Меркель и Путин
Меркель назвала белорусский режим неприемлемым / Reuters

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора в среду, 10 ноября, обсудили ситуацию с мигрантами, пытающимися нелегально проникнуть в ЕС с территории Беларуси.

Лидеры обеих стран выразили озабоченность гуманитарными последствиями кризиса с мигрантами на белорусской границе. В свою очередь Меркель назвала белорусский режим "совершенно неприемлемым" и попросила Путина повлиять на ситуацию, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

"Канцлер подчеркнула, что использование мигрантов против Европейского Союза через Белорусский режим является бесчеловечным и абсолютно неприемлемым и обратилась к президенту России повлиять на Минск", – добавляют в сообщении.

Приток мигрантов в ЕС через Беларусь

Утром 8 ноября в Сети появилось видео, как к границе с Польшей выдвинулась большая колонна мигрантов из стран Ближнего Востока. По некоторым данным, их может быть больше тысячи. В Минобороны Польши заявили, что мигранты пришли на границу под контролем белорусских силовиков, и опубликовали фото с группой мужчин в камуфляжной форме и масках.

Позже мигранты построили палаточный лагерь на польско-белорусской границе. С утра 9 ноября Польша на неопределенное время закрыла пограничный переход в Кузнице на границе с Беларусью в обоих направлениях.

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В то же время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал Польшу за концентрацию войск у белорусских границ и предупредил об опасности подключения к миграционному кризису России.

Напомним, что с июня 2021 г. белорусский режим начал целенаправленно организовывать транзит мигрантов в страны Евросоюза. Сначала жертвой избрали Литву, затем – Латвию и Польшу.

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