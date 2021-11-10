Защита от мигрантов: Украина перебрасывает бойцов и БПЛА на границу Беларуси

Украина готовится к возможному наплыву мигрантов из Беларуси, подчеркнул Евгений Енин.
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин прокомментировал ситуацию вокруг миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.
По его словам, Украина готовится к возможному наплыву мигрантов из Беларуси. Киев полностью контролирует ситуацию на своей границе с Беларусью, заявил он в комментарии РБК-Украина.
Первый замглавы МВД Украины уточнил, что украинские пограничники усиливают защиту и готовы к возможным провокациям.
"Принимаются меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Беларусью. Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками, и служебными собаками",- сообщил представитель МВД.
Он заявил, что соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям.
"Уже просчитаны вероятные направления, которыми могут добраться к Украине мигранты", - добавил Енин.
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Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши
9 ноября Польша на неопределенное время закрыла пограничный переход с Беларусью в пункте пропуска "Кузница" из-за напряженной ситуации с мигрантами.
Большое количество мигрантов, намеревавшихся попасть через Беларусь в ЕС, находятся вблизи границы с Польшей.
По данным польской стороны, люди находились под контролем вооруженных белорусских подразделений, определявших направление движения мигрантов.9 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ситуация со скоплением мигрантов на белорусско-польской границе угрожает безопасности и стабильности всего Евросоюза.
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По его словам, "эта гибридная атака режима Лукашенко направлена против всех нас" (европейцев)."Мы не будем пугаться и будем защищать мир в Европе вместе с нашими партнерами из НАТО и ЕС", - подчеркнул Моравецкий.
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