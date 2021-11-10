В Бундестаге предлагают направить беженцев из Беларуси в Украину

Мигрантов на польско-белорусской границе предложили принять Украине / Reuters

В Социал-демократеской партии в немецком Бундестаге предлагают привлечь Украину к решению проблемы беженцев на белорусско-польской границе. Речь идет о том, чтобы мигранты ждали в Украине рассмотрения их заявки в убежище в ЕС.

С таким заявлением выступил эксперт по внешнеполитическим вопросам партии Нильс Шмид, пишет DW.

Политик предложил договориться с Украиной о приеме беженцев до тех пор, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.

"Так мы можем дать ясно понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз", - заявил Шмид.

Читайте такжеВ Польше считают, что мигранты могут пойти в ЕС через УкраинуВ то же время политик подверг критике обращение Польши с мигрантами, которые пытаются нелегально попасть в страну с территории Беларуси. Шмид обратил внимание на сообщения о незаконных "пушбеках" - вытеснении беженцев из страны обратно в Беларусь без возможности подать заявку в ЕС.

Реклама

Ситуация на границе Польши и Беларуси

В Беларуси на границе с Польшей с утра 8 ноября собралась большая толпа нелегальных мигрантов, которые намеревались попасть на территорию польского государства. Они силой пытались прорваться в Польшу, ломая забор, используя щипцы и даже бревна. Польские силовики отразили атаки.

Позже люди построили палаточный лагерь у границы с Польшей. Варшава 9 ноября зафиксировала около 309 попыток нелегального пересечения границы. На месте находятся несколько тысяч мигрантов.

Больше новостей по теме: