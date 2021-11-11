Штурм мигрантами границы Украины: в Слуге народа рассказали о действиях властей

Пограничники готовы к различным сценариям развития событий – депутат / УНИАН

Если мигранты пойдут в атаку на границы Украины, государство будет защищаться. Пограничники готовы к любому сценарию развития событий. Однако применять оружие украинская сторона, скорее всего не будет. Об этом заявила народный депутат от фракции Слуга народа Ольга Василевская-Смаглюк.

В эфире телеканала Украина 24 она рассказала о том, что если мигранты попробуют прорваться через украинскую границу, государство включит механизмы защиты. Граница с Беларусью уже укрепляется, ее патрулируют сотрудники Госпогранслужбы.

Читайте такжеДесятки тысяч мигрантов из Беларуси и ответный удар Варшавы: в Польше поставили Лукашенко условиеТакже она считает, что в такой ситуации украинцы вряд ли применят оружие, поскольку это негуманно.

"Будем ли мы стрелять в людей, если они вдруг начнут переходить через границу? Я не уверена, что это возможно с точки зрения гуманизма, но защищать себя мы будем обязательно", - подчеркнула Ольга Василевская-Смаглюк.

Напомним, ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица допустил сценарий, при котором мигранты, не прорвавшись через польскую границу, попробуют попасть уже на территорию украинского государства. По его словам, подобного развития событий нельзя исключать.

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Ситуация на границе Беларуси и Польши

Нелегальные мигранты собрались у границы Беларуси и Польши утром, 8 ноября. Одна часть людей отправилась в леса, другая пошла к контрольно-пропускному пункту, чтобы прорваться в Польшу. Беженцы силой пытались попасть на территорию польского государства – ломали забор, используя для этого лопаты, щипцы и бревна. Польские силовики, в составе которых военные, полицейские и пограничники, отражали атаки.

Мигранты у границы с Польшей решили разместить свой палаточный лагерь. Варшава установила приблизительно 309 попыток нелегального прорыва на территорию своей страны. На месте инцидента находятся несколько тысяч беженцев.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Польшу в том, что она якобы стянула войска к белорусским границам, и предупредил об опасности возможного появления в этом конфликте России.