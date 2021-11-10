В Беларуси назвали Крым "российской территорией": в МИД Украины незамедлительно ответили

Ведомство предупредило Минск о непоправимых последствиях.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что оккупированный Россией Крым "является сейчас российской территорией".
По его словам, позиция Беларуси по Крыму "остается такой, какой была"
"Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого", - сказал Владимир Макей.
Реакция МИД Украины
Ведомство предупредило Минск о непоправимых последствиях в отношениях между странами, в случае признания полуострова российской территорией.
"В министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Беларуси о Крыме", - отметил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии "РБК Украина".
Читайте такжеЗеленский рассказал, как оккупированные Крым и Донбасс стали экологическими бомбамиПо его словам, МИД исходит из того, что официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.
"Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма по территории России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений", - добавил пресс-секретарь.
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