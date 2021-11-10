В Беларуси назвали Крым "российской территорией": в МИД Украины незамедлительно ответили

В МИД Беларуси сделали провокационное заявление / УНИАН

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что оккупированный Россией Крым "является сейчас российской территорией".

По его словам, позиция Беларуси по Крыму "остается такой, какой была"

"Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого", - сказал Владимир Макей.

Реакция МИД Украины

Ведомство предупредило Минск о непоправимых последствиях в отношениях между странами, в случае признания полуострова российской территорией.

"В министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Беларуси о Крыме", - отметил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии "РБК Украина".

Реклама

Читайте такжеЗеленский рассказал, как оккупированные Крым и Донбасс стали экологическими бомбамиПо его словам, МИД исходит из того, что официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

"Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма по территории России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений", - добавил пресс-секретарь.

Читайте также: