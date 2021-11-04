УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Верещук рассказала, сколько времени займет реинтеграция Крыма и Донбасса

4 ноября 2021, 16:57
Прослушать новость
Остановить

Процесс будет зависеть лишь от Украины, подчеркнула политик.

Верещук
Верещук – глава Минреинтеграции / УНИАН

Новый министр по оккупированным территориям Ирина Верещук надеется, что реинтеграция неподконтрольного Донбасса займет намного меньше 25 лет, о которых говорил ее предшественник Алексей Резников. Об этом она сказала в ходе брифинга в Верховной Раде.

Министр объяснила, что процесс реинтеграции будет зависеть от того, как будет работать украинская сторона. По словам Верещук, нужно бороться за молодых людей, которые решают, куда им ехать на обучение.

"Если мы достучимся до людей, если молодежь захочет поступать сюда в вузы, если она будет видеть тут, что ее ждет ипотека, ее ждет работа, и она захочет сюда приехать – наша молодежь, которая на сегодня в тяжелых условиях принимает решение, куда поехать учиться, – мы должны за нее бороться. И если мы это будем делать эффективно, – поверьте, это [реинтеграция] не 25 лет. Это намного меньше", – сказала вице-премьер.

Также на вопрос относительно того, когда может состояться ее первая поездка на Донбасс, Верещук сообщила: "Если все будет хорошо, я планирую на следующей неделе, сразу, безотлагательно поехать на Донбасс".

Реклама

Напомним, парламент 4 ноября назначил Ирину Верещук вице-премьер-министром Украины – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Полномочия Верещук как нардепа были досрочно прекращены.

Ирина Верещук в программе своей деятельности на должности заявила, что в первую очередь проведет аудит того, как министерство выполняет План реализации стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма. Также Верещук заявила об инициативе создания экспертного и общественного советов при Министерстве реинтеграции.

Министропад продолжается:

viber
оккупация Донбасса Ирина Верещук деоккупация Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «Верещук рассказала, сколько времени займет реинтеграция Крыма и Донбасса». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной романГороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной роман Не спите так никогда: привлечете беду и потеряете здоровьеНе спите так никогда: привлечете беду и потеряете здоровье Гороскоп на 2 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: хороший заработок, долги и упадок силГороскоп на 2 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: хороший заработок, долги и упадок сил Гороскоп на 3 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: знак свыше, разочарование или приятные сюрпризыГороскоп на 3 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: знак свыше, разочарование или приятные сюрпризы Екатерина Бужинская едва не выронила сочный бюст из черного кожаного платьяЕкатерина Бужинская едва не выронила сочный бюст из черного кожаного платья
17:11

Рождество 2022: что можно и что нельзя делать в рождественский Сочельник 6 января

17:03

Мощные магнитные бури в ноябре 2021 атакуют: когда пойдут на спадВидео

17:00

Пик COVID-19 в ближайшие 2-3 недели и спад заболеваемости: в Минздраве сделали прогнозВидео

16:59

Над дочерью Поляковой жестоко измывались сверстники

16:57

Верещук рассказала, сколько времени займет реинтеграция Крыма и ДонбассаВидео

Реклама
16:57

"Большая стройка" к концу 2024 года сделает в Украине 24 тыс. км новых дорог

16:11

Историческое событие: Британия первой в мире одобрила таблетки от коронавируса

16:10

"Как вам медучреждение?": олимпийская чемпионка напугала снимками спортивного диспансера

15:55

Чем сыр полезен и чем вреден для тела - комментарий диетолога

15:41

СБУ извинилась перед Валентином Томусяком, которого внесли в "черный список" российских актеров

15:30

Врач рассказала, эффективна ли прививка от гриппа при коронавирусеВидео

15:28

40 гривен за 1 кг: в Украине взлетят цены на сахарВидео

15:00

Скандал в полиции Кривого Рога: почти целый отдел "погорел" на миллионных взяткахВидео

14:48

В Киево-Печерской лавре случился сильный пожарВидео

14:17

В "Укрзализныце" рассказали о повышении цен на билеты в следующем годуВидео

14:08

Самый вкусный холодец: готовить очень быстроВидео

14:00

Гороскоп на 5 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: денежные поступления или самое лучшее свиданиеВидео

13:56

Новый сезон Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: как отдохнуть в Одессе с шиком и не за все деньги мираВидео

13:51

Ирина Верещук теперь будет заниматься Донбассом: нардеп возглавила Минреинтеграции

13:50

"Написал на руке - "кремируйте": во Львове солдат Нацгвардии прослужил 3 дня и прыгнул из окна

Реклама
13:49

Новый глава Минобороны рассказал, что необходимо для возвращения оккупированного Донбасса и КрымаВидео

13:31

"Лаяла и бросалась на людей": соседи умершей 8-летней девочки в Луцке, рассказали о ее матери

13:25

Угроза национальной безопасности: Максим Галкин пополнил "черный" список Минкульта

13:15

Виталий Портников. Россия снова концентрирует войска у границ Украины?Видеоблоги

13:11

Виталий Кличко рассказал, когда школы Киева вернутся к очной учебеВидео

13:10

Чем закончится газовая война Украины и РФ, и чего ждать простому украинцу

12:56

Стало известно, что написала жительница Луцка, изрезавшая себя и дочь, в прощальной запискеВидео

12:55

Топ-3 самых умных знаков ЗодиакаВидео

12:49

В Украине быстро и сильно подорожала популярная крупа: эксперты назвали причину

12:33

В Украине рекордно подорожало мясо: на что придется раскошелитсяВидео

12:32

Большая стройка Зеленского: в Днепре приступили к возведению Северной объездной дороги

12:17

"Врачей-антивакцинаторов - увольнять сразу": медик-профессор из Академии наук гневно высказался

12:02

Кароль заявила, что выходит замужВидео

11:43

Мошенники наживаются на больных с коронавирусом в Одессе

11:35

Экс-"слуга народа" Лерос показал "фак" Зеленскому с трибуны РадыВидео

11:33

Нужно сделать три шага: врач рассказал, как остановить вспышку COVID-19 в УкраинеВидео

11:14

Теперь официально: Резников возглавил Министерство обороныВидео

11:13

"Выбросят на улицу": в Луганске захватывавшая СБУ пенсионерка пожаловалась, что Украина забрала у нее пенсию

11:09

Предупреждение для клиентов: ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов, терминалов и Приват24

11:04

Наталья Кадя. Нет никакого "мышления успеха", и почему это хорошая новостьВидеоблоги

Реклама
11:00

Украинцам сделали перерасчет за отопление: кому придется доплатить за прошлые годыВидео

10:59

Митинги антивакцинаторов в Украине: участников акции задержали в ЗапорожьеВидео

10:40

Хаос во власти и цугцванг Зеленского: что стоит за увольнениями министровмнение

10:33

"Желтая" зона карантина расширились: ситуация с COVID-19 улучшилась в одном регионе

10:33

В Киеве отчаянные взобрались на опору Северного моста (видео)Видео

10:27

Пышногрудая Оксана Байрак прогулялась топлес по улице

10:21

Шансы 50 на 50: Арестович рассказал, что ждет РФ и Путина в случае вторжения в Украину

10:14

В Киеве дотла сгорела пиццерия: огонь вспыхнул внезапноВидео

10:14

С Днем рождения женщине: открытки, стихи, поздравление в прозе

10:13

Смотри только ТОПовые фильмы и сериалы в новых пакетах Volia новости компании

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять