Верещук рассказала, сколько времени займет реинтеграция Крыма и Донбасса

Верещук – глава Минреинтеграции / УНИАН

Новый министр по оккупированным территориям Ирина Верещук надеется, что реинтеграция неподконтрольного Донбасса займет намного меньше 25 лет, о которых говорил ее предшественник Алексей Резников. Об этом она сказала в ходе брифинга в Верховной Раде.

Министр объяснила, что процесс реинтеграции будет зависеть от того, как будет работать украинская сторона. По словам Верещук, нужно бороться за молодых людей, которые решают, куда им ехать на обучение.

"Если мы достучимся до людей, если молодежь захочет поступать сюда в вузы, если она будет видеть тут, что ее ждет ипотека, ее ждет работа, и она захочет сюда приехать – наша молодежь, которая на сегодня в тяжелых условиях принимает решение, куда поехать учиться, – мы должны за нее бороться. И если мы это будем делать эффективно, – поверьте, это [реинтеграция] не 25 лет. Это намного меньше", – сказала вице-премьер.

Также на вопрос относительно того, когда может состояться ее первая поездка на Донбасс, Верещук сообщила: "Если все будет хорошо, я планирую на следующей неделе, сразу, безотлагательно поехать на Донбасс".

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Напомним, парламент 4 ноября назначил Ирину Верещук вице-премьер-министром Украины – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Полномочия Верещук как нардепа были досрочно прекращены.

Ирина Верещук в программе своей деятельности на должности заявила, что в первую очередь проведет аудит того, как министерство выполняет План реализации стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма. Также Верещук заявила об инициативе создания экспертного и общественного советов при Министерстве реинтеграции.

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