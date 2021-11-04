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Новый глава Минобороны рассказал, что необходимо для возвращения оккупированного Донбасса и Крыма

4 ноября 2021, 13:49
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Украине необходимо усиление сотрудничества с НАТО, подчеркнул Резников

Резников
Резников анонсировал изменения в Минобороны / УНИАН

Парламентарии 4 ноября проголосовали за назначение бывшего вице-премьера Алексея Резникова министром обороны Украины. Он, вступая в должность, рассказал, что необходимо для возвращения оккупированного Донбасса и Крыма.

Алексей Резников, обращаясь к парламентариям с трибуны Рады, отметил, что Минобороны – гражданское ведомство, должно формировать политику и создавать условия, чтобы ВСУ могли эффективно давать отпор врагу.

"Сильная армия – это один из крупнейших дипломатических аргументов в мирном процессе. Хотим мира? Хотим вернуть Крым и оккупированные территории Донетчины и Луганщины? Надо повышать обороноспособность и устойчивость страны" – цитирует слова Резникова "УНИАН".

Резников подчеркнул, что военная дипломатия в партнерстве с Министерством иностранных дел Украины будет одним из приоритетов Украины.

Какие еще изменения анонсировал Резников

  • Новый министр также выступает за активизацию сотрудничества с членами Североатлантического альянса. По его словам, нужно "системно работать над повышением совместимости со странами НАТО". Он отметил, что у Украины есть значительное пространство для расширения практического сотрудничества с Альянсом.
  • Также, по его словам, необходимо в министерстве изменить подход к кадровой политике. Резников отметил, что первым его шагом на посту министра обороны будет полный аудит министерства, анализ документооборота.
  • Резников подчеркнул также, что должны быть изменены подходы к оборонным закупкам.

Что известно о назначении Резникова

Накануне парламент поддержал отставку Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Эту должность он занял в марте 2020 года, когда Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и утвердила состав правительства Дениса Шмыгаля.

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