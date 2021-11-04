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Теперь официально: Резников возглавил Министерство обороны

4 ноября 2021, 11:14
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Экс-глава Минреинтеграции Алексей Резников стал министром оборонного ведомства страны.

Резников
Новому министру обороны быть / УНИАН

Бывший глава Минреинтеграции Алексей резников возглавил Министерство обороны Украины. Его кандидатуру на рассмотрение парламента выдвинул президент Владимир Зеленский, который прибыл на заседание депутатов.

Верховная Рада поддержала решение главы государства на заседании в четверг, 4 ноября.

Резникова назначили на этот пост 273 голосами.

Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский, который прибыл на заседание парламента.

Напомним, накануне Рада отправила Резникова в отставку с должности главы Минреинтеграции. Ранее он написал соответствующее заявление.

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Что было в Минобороны до Резникова

3 ноября Верховная Рада отправила в отставку министра обороны Андрея Тарана. "За" проголосовал 341 нардеп, "против" – 0, "воздержались" – 2. На заседание парламента сам Таран не пришел.

Об уходе Андрея Тарана с должности главы Минобороны говорили в течение последних месяцев. Результатами его работы были недовольны практически все. При президентстве Зеленского Таран стал вторым министром обороны, которого отправили в отставку.

Кадровые изменения в правительстве

Перед этим Рада уже уволила с должностей министра защиты окружающей среды и ресурсов Романа Абрамовского, первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко, министра реинтеграции Алексея Резникова и министра стратегических отраслей Олега Уруского.

Вместо Любченко будут рекомендовать Юлию Свириденко, заместителя руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Вместо Резникова – народную депутатку от "Слуги Народа" Ирину Верещук. А вместо Уруского – главу Государственной таможенной службы Павла Рябкина.

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Верховная Рада Минобороны Украины Алексей Резников
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