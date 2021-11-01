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Резников станет министром обороны: Арахамия сделал заявление об отставке Тарана и назвал причину

1 ноября 2021, 13:13

В Министерстве обороны должны произойти серьезные перемены, сказал Давид Арахамия.

Резников
Отставка Тарана уже согласована, министерство обороны возглавит Резников - Арахамия / УНИАН

Власти готовят кадровые перестановки в Кабинете министров. Действующий министр обороны Андрей Таран уйдет в отставку, вместо него назначат Алексея Резникова, который сейчас возглавляет министерство по вопросам оккупированных территорий. Слуга народа предложит кандидатуру нардепа Ирины Верещук на пост нового министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

В ходе своего брифинга он подтвердил информацию о том, что Резников возглавит Минобороны. Власти ожидают проведения реформ в ведомстве, которое нуждается в резких переменах. Действующий министр обороны Андрей Таран отправится в отставку, вопрос с ним уже согласован.

"По господину Резникову, я думаю, что все понимают, что в сфере оборонных закупок существенно изменились правила… И Министерство обороны нуждается в резких переменах. По согласованию с господином Тараном, потому что у него состояние здоровья в том числе, и сейчас нужен турбо-режим в Министерстве обороны, нужно было искать опытного менеджера, который мог бы возглавить все эти изменения. Ну и фактически господин Резников уже доказал свой профессионализм, дипломатию и имеет репутацию среди международных партнеров", - объяснил ситуацию Арахамия.

Также он добавил, что на пост Резникова, который станет министром обороны, Слуга народа предложит кандидатуру главы подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны Ирины Верещук.

Кроме того, по словам Арахамии, в Кабмине готовятся и другие изменения: глава таможни Павел Рябикин может возглавить Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, а вместо Романа Абрамовского министром окружающей среды может стать его зам Руслан Стрелец.

Глава фракции СН добавил, что если вице-премьера по экономике Алексея Любченко отправят в отставку, то на его пост будет рекомендоваться Юлия Свириденко – заместитель главы Офиса президента.

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новости Украины Давид Арахамия Алексей Резников Андрей Таран
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