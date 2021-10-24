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Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны: СМИ назвали имя

24 октября 2021, 18:44
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Андрей Таран, по данным СМИ, покинет свой пост в связи с ухудшением здоровья.

Андрей Таран
Андрей Таран уйдет с поста главы Минобороны / Фото: пресс-служба Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский уже согласовал кандидата, который заменит нынешнего министра обороны Андрея Тарана.

Журналист Юрий Бутусов утверждает, что им стал действующий министр по вопросам ОРДЛО Алексей Резников. Об этом редактор издания Цензор.Нет написал в Facebook.

"В отличие от многих других кандидатов, которых рассматривал Зеленский, Резников человек интеллектуальный, и есть надежда, что он сможет навести порядок в тех критических сферах, которые полностью развалил его предшественник, Таран", – написал журналист.

Также, по его словам, вопрос отставки Андрея Тарана был поднят в связи с ухудшением его здоровья.

"Главной мотивацией Зеленского является желание иметь "говорящего" министра обороны вместо "молчащего" Тарана, который не дает интервью и пресс-конференций по причине больших трудностей со связным изложением своих мыслей. Таран совершенно очевидно физически нездоров, и неспособен исполнять обязанности министра", - добавил Бутусов.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уже определился с кандидатурой на пост министра обороны в случае потенциальной отставки Андрея Тарана.

Также в минувший вторник стало известно, что глава Минэкологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке, а из фракции "Слуга народа" исключили "оппозиционную" депутатку Людмилу Буймистер.

viber
отставка Владимир Зеленский Минобороны Украины Юрий Бутусов Андрей Таран
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